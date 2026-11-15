قرعه کشی جوایز نفیس کشاورز سلام؛
چهارمین پویش ملی جوانی جمعیت روستایی و عشایری
فراخوان چهارمین پویش ملی جوانی جمعیت روستایی و عشایری برای افرادی که فرزند متولد سال ۱۴۰۴ یا ۱۴۰۵ دارند، منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هموطن روستایی و عشایری، در صورتی که در سال ۱۴۰۴ یا ۱۴۰۵ صاحب اولاد شدهاید، با ثبت نام در پویش چهارمین پویش ملی جوانی جمعیت روستایی و عشایری، در قرعه کشی جوایز نفیس کشاورز سلام شرکت کنید.
این پویش فقط برای روستائیان و عشایری است که فرزند متولد ۱۴۰۴ یا ۱۴۰۵ داشته باشند.
✴️کشاورزان عزیز
✳️دامداران عزیز
✴️دهیاران عزیز
✳️رابطان قرآنی عزیز
✴️تسهیلگران روستایی عزیز
لینک زیر را به افرادی که شرایط ثبت نام دارند ارسال فرمایید تا در قرعه کشی ویژه کشاورز سلام شرکت کنند.
برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق لینک زیر اقدام فرمایید👇🏻
https://survey.porsline.ir/s/r۷htnvQ