به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، مجموعه تلویزیونی «بابا مهرداد و مانی» از تولیدات مرکز تولیدات رسانه‌ای امید، در ۲۶ قسمت تولید شده و از ۲۷ مهرماه روی آنتن شبکه نهال رفته است.

این مجموعه با روایتی متفاوت از تاریخ ایران، تلاش می‌کند مفاهیم تاریخی را از مسیر گفت‌وگو، قصه و طنز به مخاطبان کودک و نوجوان منتقل کند. در این اثر، بابا مهرداد، پیرمردی جهانگرد و ایران‌گرد با آگاهی گسترده از تاریخ و جاذبه‌های کشور، در گفت‌وگو با نوه‌اش مانی، او را با بخش‌هایی از گذشته ایران آشنا می‌کند.

پدربزرگی که راوی تاریخ ایران است

محمد اعلمی، کارگردان مجموعه «بابا مهرداد و مانی»، درباره شکل‌گیری ایده این اثر گفت: پیشنهاد ساخت شخصیتی به نام بابا مهرداد از سوی عطا پناهی، تهیه‌کننده مجموعه، مطرح شد. قرار بود این شخصیت، جهانگرد و ایران‌گردی باشد که با شناختی گسترده از تاریخ و جغرافیای ایران، در دوران بازنشستگی تصمیم می‌گیرد دانسته‌های خود را با نوه‌اش در میان بگذارد.

وی افزود: هدف این بود که شخصیتی با نگاه ملی طراحی شود تا بتواند مخاطب را با تاریخ، مفاخر و ظرفیت‌های ایران آشنا کند. ابتدا طراحی و ساخت عروسک را انجام دادم و پس از آن مسئولیت کارگردانی مجموعه را برعهده گرفتم.

گفت‌وگوی دو نسل برای پیوند کودکان با گذشته

اعلمی درباره انتخاب رابطه پدربزرگ و نوه به‌عنوان محور اصلی روایت اظهار کرد: به نظر می‌رسد نسل‌های گذشته بیش از نسل جدید به تاریخ، مفاخر ملی و اتفاقات مهم گذشته توجه داشتند، اما نسل جدید تا حدودی از این موضوعات فاصله گرفته است.

وی ادامه داد: تلاش کردیم این فاصله را از طریق گفت‌وگوهای بابا مهرداد و مانی کمتر کنیم و زمینه آشنایی کودکان و نوجوانان را با گذشته کشورشان فراهم آوریم. شاید سهم ما در این مسیر اندک باشد، اما همین تلاش نیز ارزشمند است.

یکپارچگی ایران؛ محور روایت رویدادهای تاریخی

کارگردان «بابا مهرداد و مانی» با اشاره به رویکرد محتوایی این مجموعه گفت: محور اصلی انتخاب موضوعات، معرفی شخصیت‌ها و افرادی است که در دوره‌های مختلف تاریخی برای حفظ یکپارچگی ایران نقش‌آفرینی کرده‌اند.

اعلمی افزود: در این مجموعه به شخصیت‌هایی از دوره‌های مختلف تاریخ ایران پرداخته‌ایم؛ از امامقلی‌خان در دوره صفویه که در بیرون راندن پرتغالی‌ها از بخشی از سرزمین ایران نقش داشت، تا نادرشاه که در حفظ یکپارچگی کشور تأثیرگذار بود. همچنین در موضوعاتی مانند حمله مغول، نقش همراهی مردم ایران در حفظ کشور مورد توجه قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: اگرچه موضوع جنگ نیز در مجموعه مطرح می‌شود، اما تمرکز اصلی بر اهمیت حفظ سرزمین، مرزها و یکپارچگی ایران است.

روایت تاریخ بدون جانبداری سیاسی

اعلمی درباره حساسیت‌های روایت تاریخ برای گروه سنی کودک و نوجوان اظهار کرد: تلاش کردیم بدون نگاه جانبدارانه یا سیاسی و با رویکردی تاریخی و اجتماعی به اتفاقات گذشته ایران بپردازیم.

وی افزود: نکته مهم در روایت موضوعاتی مانند جنگ برای کودکان این است که مخاطب بیش از جنبه‌های سیاسی، به اهمیت ملی حفظ سرزمین توجه کند و بداند ایران متعلق به همه ملت ایران است. در دوره‌های مختلف تاریخی، از پیش از اسلام و دوره اسلامی تا حمله مغول و دوران نادرشاه، مسئله حفظ این سرزمین اهمیت داشته است.

طنز و عروسک؛ راهی برای آشتی کودکان با تاریخ

کارگردان مجموعه «بابا مهرداد و مانی» با اشاره به نقش طنز در جذابیت‌بخشی به موضوعات تاریخی گفت: وقتی مخاطب ما کودک و نوجوان است، اگر بخواهیم خیلی جدی و مستقیم وارد موضوعات تاریخی شویم، ممکن است با استقبال او مواجه نشویم. به همین دلیل، شوخی‌های میان پدربزرگ و نوه را در کنار روایت تاریخی قرار دادیم.

وی ادامه داد: استفاده از عروسک به جای یک پدربزرگ واقعی، خود به جذابیت اثر برای مخاطب کودک و نوجوان کمک می‌کند و ترکیب آن با طنز می‌تواند این جذابیت را بیشتر کند.

اعلمی با اشاره به تنوع رسانه‌ها و محتوای در دسترس کودکان و نوجوانان تصریح کرد: امروز مخاطبان به محتواهای متنوعی از جمله اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای دسترسی دارند؛ بنابراین تولیدکنندگان آثار تاریخی باید برای جذب این گروه سنی، جذابیت‌های بیشتری در آثار خود ایجاد کنند.