جانشین فرمانده انتظامی استان از دستگیری سارق ساختمان‌های خالی از سکنه و اعتراف متهم به ۲۳ فقره سرقت و کشف اموال مسروقه توسط ماموران انتظامی شهرستان زنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سرهنگ محمدعلی آدینه لو از دستگیری سارق ساختمان‌های خالی از سکنه خبر داد: در پی وقوع چند فقره سرقت از ساختمان‌های خالی از سکنه در شهرستان زنجان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان در ادامه افزود: ماموران کلانتری ۱۳ زنجان پس از انجام هماهنگی‌های قضایی و اقدامات پلیسی، هویت و مخفیگاه سارق شناسایی و در عملیاتی هدفمند وی را دستگیر کردند.

سرهنگ آدینه لو با اشاره به اینکه متهم در بازجویی‌های تخصصی و مواجهه با مستندات پلیسی به ۲۳ فقره سرقت از ساختمان‌های خالی از سکنه اعتراف کرد، افزود: در بازرسی از مخفیگاه وی، تعدادی از اموال مسروقه کشف و ضبط شد.

این مقام انتظامی در استان بیان کرد: شناسایی صاحبان اموال کشف‌شده در حال انجام است و پرونده متهم برای ادامه تحقیقات و سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال گردید.

جانشین فرمانده انتظامی استان در پایان از شهروندان خواست برای پیشگیری از سرقت، ضمن تجهیز اماکن، منازل و خودرو خود به حفاظ مطمئن، دوربین مداربسته، قفل‌های مناسب و دزدگیر، خاطر نشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.