روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، اعلام کرد: مادران باردار در سه‌ماهه دوم و سوم بارداری و مادران تا دو هفته پس از زایمان برای انجام واکسیناسیون آنفلوانزا اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی مرکز بهداشت کیش با تأکید بر اهمیت پیشگیری از ابتلا به آنفلوانزا و حفاظت از سلامت مادر و نوزاد، واکسیناسیون را برای مادران باردار در سه‌ماهه دوم و سوم و مادران تا دو هفته پس از زایمان توصیه کرد.

مادران مشمول می‌توانند برای دریافت واکسن و کسب اطلاعات بیشتر به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه کنند.

روابط عمومی مرکز بهداشت کیش تأکید کرد: واکسیناسیون به‌موقع، اقدامی مؤثر در حفاظت از سلامت مادر و نوزاد است.