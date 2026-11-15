جانشین فرمانده سپاه ناحیه فومن از اعزام ۲۴ دانش آموزان دختر این شهرستان به مدت ۵ روز به مناطق عملیاتی جنوب کشور در قالب کاروان راهیان نور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ پارسا گفت: ۴۵ دانش آموز دختر متوسطه دوم با یک اتوبوس امروز برای بازدید از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس، راهی جنوب کشور شدند.

وی افزود: این دانش آموزان در مدت ۵ روز، از یادمان‌های شهدای شلمچه، دهلاویه، طلایه، هویزه، کانال کمیل و پایگاه زید بازدید و در رزمایش فرهنگی مردان آسمانی شرکت خواهند کرد.

سرهنگ پارسا، هدف از این سفر معنوی را آشنایی نسل جوان جامعه با فرهنگ ایثار و شهادت و ارزش‌ها و آرمان‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس عنوان کرد.