تعمیرات نیروگاه حرارتی زرند با ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار و با هدف افزایش راندمان تولید و کاهش آلایندگی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.عبدالحسین همتی نماینده مردم شهرستان‌های زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی، دربازدید از بخش‌های مختلف نیروگاه حرارتی زرند اظهار کرد: این نیروگاه با ظرفیت اسمی ۶۰ مگاوات در حال تولید برق است و برای حفظ آمادگی و پایداری تولید، انجام تعمیرات دوره‌ای و اساسی ضرورت دارد.

وی با اشاره به آغاز عملیات تعمیرات این نیروگاه افزود: برای تعمیرات واحد‌های نیروگاهی ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است که با اجرای آن، ضمن افزایش راندمان تولید، زمینه پایداری بیشتر برق نیز فراهم خواهد شد.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی تصریح کرد: با توجه به در پیش بودن فصل سرما، رعایت الگوی مصرف برق و گاز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مهندس ایمان پشتوان، مدیرعامل شرکت تولید برق زرند با اشاره به برنامه‌ریزی برای تعمیرات اساسی دو واحد نیروگاهی در سال جاری گفت: این عملیات با تلاش کارکنان بخش تعمیرات و نگهداری و هماهنگی سایر واحد‌های نیروگاه و با کارفرمایی شرکت تولید نیروی برق کرمان در حال انجام است.

وی ادامه داد: تعمیرات اساسی دو دستگاه توربین و ژنراتور، دودکش‌ها، تأسیسات عمومی و برج خنک‌کننده از جمله بخش‌های مهم این عملیات است.