به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، صفـرعلی برکات گفت‌: در راستای افزایش تاب‌آوری شبکه برق و آمادگی برای عبور از اوج مصرف زمستان سال ۱۴۰۵، طی دو هفته اخیر اقدامات گسترده‌ای برای توسعه و تقویت زیرساخت‌های برق‌رسانی اسفراین انجام شده است.

وی افزود: در این مدت، ۲۲ دستگاه ترانسفورماتور هوایی نصب و تقویت، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ متر شبکه فشار متوسط و بیش از یک‌هزار متر شبکه فشار ضعیف احداث و ۶ نقطه رینگ خطوط برق با هدف افزایش قابلیت مانور شبکه ایجاد شده است.

برکات ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده، به زودی ۱۰ دستگاه ترانسفورماتور دیگر نصب و ۶ هزار متر شبکه فشار متوسط در سطح شهرستان احداث می‌شود.

وی هدف از اجرای این پروژه‌ها را افزایش ظرفیت و پایداری شبکه برق و آمادگی برای مواجهه با شرایط احتمالی زمستان عنوان کرد.