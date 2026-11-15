به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛محمدی گفت: در راستای حمایت از مؤدیان و فراهم کردن زمینه ایفای تعهدات مالیاتی، مؤدیانی که تا امروز ۲۴ آبان‌ماه سال جاری نسبت به پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۵ یا ترتیب پرداخت آن اقدام کنند، می‌توانند از تسهیلات پیش‌بینی‌شده در این زمینه بهره‌مند شوند.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و وضعیت ناشی از شرایط جنگی، افزود: در اجرای این تسهیلات، ملاحظات لازم با توجه به نوع فعالیت اقتصادی مؤدیان و شرایط حاکم بر کشور مورد توجه قرار گرفته است تا ضمن حمایت از فعالان اقتصادی، زمینه تسهیل در پرداخت بدهی‌های مالیاتی و ایفای تعهدات قانونی آنان فراهم شود.

محمدی در پایان از مؤدیان خواست با استفاده از فرصت فراهم‌شده، نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۵ تا مهلت مقرر اقدام کنند.