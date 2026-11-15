به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوکان گفت: این شهر با راه‌یابی به جمع ۲۰ شهر منتخب کشور به مرحله نهایی داوری انتخاب پایتخت کتاب ایران راه یافت.

رضا عباسی اظهار داشت: پس از بررسی پرونده‌ها و مستندات ارائه‌شده از سوی شهر‌های متقاضی، بوکان در جمع ۲۰ شهر راه‌یافته به مرحله نهایی این رویداد ملی قرار گرفت.

وی افزود: پرونده ارائه‌شده از سوی بوکان برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی شهر و تشریح فعالیت‌ها و برنامه‌های انجام‌شده در حوزه کتاب و کتابخوانی تهیه و به دبیرخانه این رویداد ارسال شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوکان گفت: در شیوه‌نامه جدید انتخاب پایتخت کتاب ایران، کارنامه فعالیت‌های کتاب و کتابخوانی شهر‌ها در سه سال گذشته، برنامه راهبردی توسعه کتابخوانی با افق سه تا پنج ساله و ظرفیت‌های زیرساختی مرتبط با کتاب از محور‌های اصلی ارزیابی است.

وی ادامه داد: در این چارچوب، میزان تحقق اهداف، نوآوری در برنامه‌ها، مشارکت مردمی، همکاری نهاد‌های محلی و پایداری فعالیت‌های فرهنگی نیز در داوری نهایی مورد توجه قرار می‌گیرد و پرونده شهر‌ها باید مستند به آمار، گزارش‌ها، تصاویر، فیلم‌ها و شواهد اجرای برنامه‌ها باشد.

عباسی با اشاره به اهمیت این رویداد در توسعه فرهنگی شهر‌ها گفت: راه‌یابی بوکان به این مرحله فرصتی برای معرفی توانمندی‌های فرهنگی، ظرفیت‌های مردمی و فعالیت‌های فعالان حوزه کتاب و کتابخوانی این شهرستان در سطح ملی است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوکان اضافه کرد: بوکان در کنار شهر‌های آبیک، آمل، ارومیه، بابل، بستک، بم، خورموج، شاهین‌شهر، شهربابک، شهرضا، فیروزکوه، قزوین، کلیبر، کهنوج، لاهیجان، لنگرود، ماهان، نهبندان و همدان به مرحله نهایی انتخاب پایتخت کتاب ایران راه یافته است.

برگزیدگان نهایی این رویداد پس از جمع‌بندی نظر هیات داوران و تایید شورای سیاست‌گذاری در بهمن ماه ۱۴۰۵ معرفی خواهند شد.

انتخاب پایتخت کتاب ایران با هدف تقویت جایگاه کتاب در زندگی شهروندان، توسعه فرهنگ مطالعه و گسترش همکاری شهرداری‌ها، دستگاه‌های فرهنگی، کتابخانه‌ها و تشکل‌های مردمی در ترویج کتابخوانی برگزار می‌شود.