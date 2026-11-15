به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: در ساعت ۱۹:۴۹ روز بیست و سوم آبان‌ماه ۱۴۰۵، حادثه برخورد قطار با عابر پیاده به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شد.

عباس عابدی افزود: این حادثه در منطقه اشکاوند، در محدوده روگذر قطار به سمت ایستگاه راه‌آهن رخ داده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به حضور عوامل امدادی در صحنه افزود: بلافاصله پس از اعلام این گزارش، یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شد و همچنین عوامل پلیس نیز جهت بررسی ابعاد حادثه در محل حضور یافتند.

وی گفت: در این حادثه، یک مرد ۳۵ ساله به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باخت.