به گفته مدیرکل صمت سیستان و بلوچستان در هفت ماهه امسال حدود ۱۴ همت سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و معدن استان به بهره‌برداری رسیده است.

سرمایه‌گذاری ۱۴ همتی در حوزه صنعت و معدن سیستان و بلوچستان

سرمایه‌گذاری ۱۴ همتی در حوزه صنعت و معدن سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، داود شهرکی از شناسایی ۱۴۲ میلیون تن ذخایر معدنی در سال گذشته خبر داد و گفت: از این میزان، ۱۲۰ میلیون تن مس بوده که ۸۰ درصد ذخایر مس کشور را در بر می‌گیرد.

وی افزود: ۳۷ درصد طلای اکتشاف شده کشور در سیستان و بلوچستان شناسایی شده است.

مدیرکل صمت سیستان و بلوچستان تاکید کرد: راهبرد موفق استان در گذار از اکتشاف سطحی به اکتشاف عمقی و الزام شرکت‌های اکتشافی به حفاری تا عمق هزار متر را عامل موفقیت معدنی استان دانست و از انجام ۱۴۴ هزار متر حفاری عمقی در سال گذشته خبر داد.

شهرکی گفت: در شرایط جنگ اقتصادی، با دستور استاندار، ثبت سفارش ۱۳۰ هزار تن برنج و شش هزار تن گوشت انجام شد و ۲۰ درصد نانوایی‌های استان نیز به سوخت جایگزین تجهیز شدند.

وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی اصناف در تنظیم بازار، این همایش را زمینه‌ای برای توسعه هرچه بیشتر استان دانست و بر عزم مجموعه مدیران برای موفقیت و سربلندی ایران عزیز و سیستان و بلوچستان تأکید کرد.