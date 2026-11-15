رئیس شورای اسلامی شهر یزد: در راستای پاسداشت جایگاه علمی و خدمات ارزشمند چهره‌های برجسته علمی و فرهنگی کشور، نام یکی از معابر شهر یزد به نام استاد فرزانه، دکتر حسین ملک‌افضلی تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عزیز الله سیفی گفت: بر اساس مصوبه جلسه بیستم آبان‌ماه ۱۴۰۵ شورای اسلامی شهر یزد و بنا به پیشنهاد کمیته نامگذاری معابر شورای اسلامی شهر یزد و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، کوچه شماره ۱۸ واقع در صفائیه، خیابان تیمسار فلاحی، کوچه بوعلی، جنب مرکز ناباروری یزد، به نام استاد برجسته دکتر حسین ملک‌افضلی نامگذاری شد.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد یادآور شد: دکتر حسین ملک‌افضلی، استاد برجسته دانشگاه، نویسنده و از چهره‌های شاخص رشته پزشکی کشور هستند که در کنار سال‌ها فعالیت علمی، پژوهشی و آموزشی، به عنوان خیری ارجمند نیز در عرصه خدمت به جامعه شناخته می‌شوند.

وی تصریح کرد: این نامگذاری در راستای ارج نهادن به سرمایه‌های علمی و انسانی کشور و پاسداشت خدمات ماندگار فرهیختگانی صورت گرفته است که عمر خویش را در مسیر علم، دانش، نیکوکاری و خدمت به مردم سپری کرده‌اند.