با راه‌اندازی امکان «ابلاغ دریافت وجه» در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، صدور سیستمی شناسه پرداخت ۱۸رقمی اجرایی شد تا اصحاب دعوا بتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب، هزینه‌های مربوطه را از طریق درگاه‌های پرداخت اینترنتی بپردازند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی این مرکز، با تشریح جزئیات این خدمت اظهار کرد: پیش از این در فرآیند صدور برخی ابلاغیه‌های مالی، در متن ابلاغیه صرفاً به ضرورت پرداخت هزینه‌هایی مانند هزینه دادرسی، کارشناسی یا ابطال تمبر مالیاتی از طریق درگاه‌های اینترنتی یا مراجعه به شعبه اشاره می‌شد؛ بدون آنکه شناسه پرداخت ۱۸رقمی در فرم دریافت وجه درج شده یا در متن ابلاغیه ارسالی به آن اشاره گردد.

محمد پهلوانی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، مخاطب ابلاغیه با وجود اطلاع از لزوم پرداخت وجه، برای دریافت شناسه پرداخت ناچار به مراجعه حضوری به شعبه بود که این امر منجر به رفت‌وآمد غیرضروری، اتلاف وقت و تحمیل هزینه به اصحاب پرونده می‌شد.

پهلوانی با اشاره به اصلاح فرآیند پیشین تصریح کرد: با تغییرات ایجادشده، مواردی که علت نقص آنها مالی است، از بخش مربوط به ثبت علت نقص در فرم ابلاغ رفع نقص خارج شده و کاربر برای ثبت و ابلاغ موارد مالی باید از طریق فرم اختصاصی «دریافت وجه» اقدام کند.

معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: پس از ثبت فرم دریافت وجه و صدور شناسه پرداخت ۱۸رقمی، کاربر اقدام به صدور ابلاغیه می‌کند و این شناسه به‌عنوان پیوست ابلاغیه برای شخص ذی‌سمت ارسال می‌شود. به این ترتیب، مخاطب ابلاغ می‌تواند بدون نیاز به حضور در شعبه و صرفاً با استفاده از شناسه پرداخت ۱۸رقمی درج‌شده، وجوه مربوطه را از طریق درگاه‌های پرداخت اینترنتی واریز کند.

پهلوانی در پایان، تحقق سیاست‌های قوه قضاییه هوشمند، توسعه خدمات الکترونیک قضایی، جلوگیری از تردد‌های غیرضرور مراجعان، جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه مردم و ارتقای رضایت‌مندی و تکریم ارباب‌رجوع را به‌عنوان اهداف اصلی اجرای این خدمت برشمرد.