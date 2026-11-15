اولین کاروان دانش آموزی راهیان نور استان با عنوان فرشتگان میناب، از شهرستان بیرجند عازم مناطق عملیاتی ۸ سال دفاع مقدس شد.

اعزام اولین کاروان دانش آموزی راهیان نور خراسان جنوبی به مناطق عملیاتی ۸ سال دفاع مقدس

اعزام اولین کاروان دانش آموزی راهیان نور خراسان جنوبی به مناطق عملیاتی ۸ سال دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ اولین کاروان دانش آموزی راهیان نور با عنوان کاروان راهیان نور دانش آموزی فرشتگان میناب، از شهرستان بیرجند عازم مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس شد.

فرمانده بسیج سپاه پاسداران شهرستان بیرجند گفت: این کاروان متشکل از ۲۱۶ دانش آموز دختر مقاطع دوم متوسطه دختران از شهرستان بیرجند برای آشنا شدن با رشادت‌ها و ایستادگی رزمندگان دفاع مقدس، با ۶ دستگاه اتوبوس عازم مناطق عملیاتی شدند.

سرهنگ طالبی افزود: این دانش آموزان به مدت ۷ روز از مناطق عملیاتی هویزه، شلمچه و فتح المبین بازدید خواهند کرد.

وی گفت: این کاروان علاوه بر مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس در شهر قم، مسجد جمکران و حرم حضرت معصومه (س) را زیارت خواهند کرد.