ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری
نشست علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف به صورت حضوری و وبیناری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، نشست علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف به صورت حضوری و وبیناری آغاز شد.
دستور کار نشست امروز به شرح ذیل است:
ادامه رسیدگی به طرح استفساریه ماده (۱) قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ردیف (۵-۴) جدول قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری
ادامه رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ بیگانگان
رسیدگی به لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امورگمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی
رسیدگی به لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری سازمانهای مالیاتی طرح پهنه
رسیدگی به لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامههای فعالان اقتصادی مجاز
بررسی تقاضای دوفوریت در خصوص طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات