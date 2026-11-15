کارشناسان با هشدار درباره مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک در ایران می‌گویند تجویز این دارو‌ها برای بیماری‌های ویروسی، مصرف خودسرانه و استفاده در دام و طیور، روند مقاومت میکروبی را تشدید کرده است؛ بحرانی که به گفته متخصصان، می‌تواند درمان عفونت‌ها را دشوار و جان بیماران را تهدید کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصرف نابجای آنتی‌بیوتیک‌ها، از تجویز دارو‌های قوی برای بیماری‌های ساده تا استفاده خودسرانه از دارو‌های باقی‌مانده در خانه، به افزایش مقاومت میکروبی دامن زده است. متخصصان هشدار می‌دهند که ادامه این روند ممکن است درمان برخی عفونت‌ها را دشوارتر و هزینه آن را برای بیماران و نظام سلامت سنگین‌تر کند.

سیدرضا رئیس‌کرمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، یکی از عوامل تجویز بی‌رویه آنتی‌بیوتیک را درخواست بیماران دانست و گفت گاهی به‌جای داروی متناسب با بیماری، آنتی‌بیوتیک‌های قوی تجویز می‌شود. به گفته او، مصرف نابجای دارو‌هایی مانند آموکسی‌سیلین نیز می‌تواند اثربخشی آنها را کاهش دهد؛ درحالی‌که آنتی‌بیوتیک‌ها برای بیماری‌های ویروسی مانند سرماخوردگی اثری ندارند.

مینو محرز، متخصص بیماری‌های عفونی، با اشاره به گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت گفت ایران و اوگاندا در شمار کشور‌های دارای مصرف بالای آنتی‌بیوتیک قرار دارند. او تأکید کرد مصرف این دارو‌ها باید بر پایه دستورالعمل و زیر نظر پزشک باشد و آموزش اصول صحیح تجویز آنتی‌بیوتیک به پزشکان از ابتدای فعالیت حرفه‌ای آنها ضروری است. محرز همچنین خواستار نظارت بر عرضه آنتی‌بیوتیک‌های بیمارستانی در داروخانه‌ها شد.

محمدرضا پورمند، متخصص میکروبیولوژی، وجود آنتی‌بیوتیک‌های باقی‌مانده در خانه‌ها را عاملی برای مصرف خودسرانه دانست و پیشنهاد کرد برنامه‌ای برای جمع‌آوری این دارو‌ها اجرا شود. او همچنین بر تشکیل کمیته‌های نظارتی در بیمارستان‌ها و تدوین ضوابط مصرف آنتی‌بیوتیک در بخش‌های مختلف تأکید کرد.

محمدرضا صالحی، رئیس مرکز تحقیقات مقاومت‌های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت برخی بیماران به‌دلیل عفونت‌های مقاوم، از جمله عفونت‌های ریوی و ادراری، جان خود را از دست می‌دهند. او سالمندان را از گروه‌های در معرض خطر بیشتر دانست و هشدار داد پیامد‌های مقاومت میکروبی تنها به هزینه دارو محدود نمی‌شود؛ طولانی‌شدن درمان، عوارض عفونت و جراحی‌های مجدد نیز هزینه‌های سنگینی به همراه دارد.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، هزینه برخی آنتی‌بیوتیک‌های خارجی مورد استفاده برای بیماران دچار مقاومت میکروبی می‌تواند به ۲۰۰ میلیون تومان برسد. مصرف آنتی‌بیوتیک در دام و طیور نیز از دیگر عواملی است که کارشناسان درباره نقش آن در گسترش مقاومت میکروبی هشدار می‌دهند.

منبع: روزنامه همشهری