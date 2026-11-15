

به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان ؛معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در نشست مجمع مشورتی استان که با حضور دکتر ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور برگزار شد،گفت:استان لرستان با وجود برخورداری از منابع غنی انسانی، نخبگان علمی برجسته، جوانان مستعد و ظرفیت‌های بی‌بدیل طبیعی، همواره از آسیب‌های ناشی از پیامدهای فاصله میان مراکز کارشناسی به حوزه‌های تصمیم‌گیری آسیب می بیند که باید الگویی بومی از مشارکت ساختار یافته نخبگان را طراحی کرد که هم‌زمان پاسخگوی ضرورت کیفی سازی سیاست‌ها، بازسازی سرمایه اجتماعی و تقویت نهادهای واسط باشد.



سعید پورعلی افزود: مجمع مشورتی استاندار لرستان یک معماری نهادی نظام‌مند است که بر اساس توسعه مقیاسی و گستره نخبگانی، ساختار تخصصی ۸گانه و تغییر رویکرد از کلی گویی به مسأله محوری ،مشارکت متوازن،بازخورد و ارجاع مصوبات در استان اجرایی شده‌ است.



وی گفت: سازماندهی بیش از سه هزار نفر از صاحبنظران، نخبگان علمی، فعالان مدنی، حوزویان، کارآفرینان، هنرمندان و کنش‌گران اجتماعی در استان و تسریع آن به همه ی شهرستان‌ها از طریق مجامع مشورتی فرمانداران یکی از مهمترین اضلاع و زوایای مجمع مشورتی است.







