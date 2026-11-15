به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ،در فیلم سینمایی «کوچ»، دوربین سینما از میان خاطرات کودکی عبور می‌کند تا به ما نشان دهد چگونه یک کودک، به قهرمانی تبدیل می‌شود که تمام زندگی‌اش را وقف مبارزه برای مردم کرده است. این اثر با نگاهی عمیق به تکامل شخصیت، نشان می‌دهد که چطور ریشه‌های مبارزه در سال‌های نخست زندگی شکل گرفته و چگونه این مسیر، او را به نمادی از ایستادگی در برابر سختی‌ها بدل ساخته است.



سمیرا جلیلیان گزارش میدهد.