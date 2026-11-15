به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۲۰ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح یکشنبه بیست و چهارم آبان ماه با میانگین ۱۴۷ AQI برای سومین روز پیاپی وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی، زنان باردار و کودکان) را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص امروز هوای این کلان‌شهر در ایستگاه خیابان‌های رهنان، ۲۵ آبان، فرشادی و استانداری با عدد ۱۵۹، انقلاب و خیابان جی ۱۷۲، بزرگراه خرازی، خیابان رودکی و ولدان ۱۵۲، دانشگاه صنعتی ۱۶۰، زینبیه ۱۶۳، فیض ۱۵۷، کاوه ۱۵۶ و شهرک منتظری ۱۵۸ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

شاخص هوا در ایستگاه پارک زمزم و خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۱۵، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۲۳، سپاهان‌شهر ۱۰۳ و میرزا طاهر ۱۰۶ AQI نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در محور شرق اصفهان با ۹۳ AQI قابل قبول است.

همچنین هوا در شاهین شهر با ۱۵۵، خمینی شهر با ۱۵۹ AQI ناسالم برای عموم و برای کاشان با ۱۰۳ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرده است که به دلیل تشدید سکون جوی طی امروز که تا پیش از ظهر فردا دوشنبه ادامه می‌یابد، در مناطق مرکزی و صنعتی اصفهان، افزیش انباشت غلظت آلاینده‌ها پیش بینی می‌شود که در صورت مهار نشدن منابع آلاینده ثابت و متحرک شاخص‌ها حتی در شرایط بسیار ناسالم قرار خواهد گرفت.

کارگروه اضطرار آلودگی هوای اصفهان عصر دیروز تشکیل جلسه داد که از مصوبات آن اعمال طرح زوج و فرد ترافیک از درب منازل از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ ظهر و ۱۶ عصر تا ۲۰ شب یکشنبه و روز دوشنبه است. همچنین اردو‌های دانش آموزی لغو شده است.