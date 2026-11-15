به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی خواف، با اشاره به اهمیت امنیت غذایی و نقش حیاتی نانوایی‌ها در تأمین معیشت مردم گفت: طی پیگیری‌های مستمر کارگروه نان، وضعیت آمادگی نانوایی‌ها برای مقابله با چالش‌های احتمالی تأمین سوخت ارتقا یافته است.

خالد فقیری با ارائه آماری از وضعیت نانوایی‌های این شهرستان گفت: از مجموع ۱۴۰ واحد نانوایی روستایی و شهری در خواف، تاکنون ۱۲۵ واحد (معادل ۹۰ درصد ظرفیت) با موفقیت به سیستم سوخت دوم مجهز شده‌اند.

وی افزود: این اقدام باعث می‌شود در صورت بروز هرگونه اختلال در تأمین سوخت اصلی، بخش عمده‌ای از نانوایی‌ها بدون وقفه به خدمات‌رسانی به شهروندان ادامه دهند.

مدیر جهاد کشاورزی خواف با تأکید بر هدف‌گذاری برای رسیدن به سطح ۱۰۰ درصد آمادگی گفت: برنامه‌ریزی برای تجهیز ۱۵ واحد باقی‌مانده نیز در دستور کار قرار گرفته است تا فرآیند تجهیز نانوایی‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل شود.

فقیری افزود:این اقدامات در راستای ارتقای تاب‌آوری صنایع غذایی شهرستان در برابر نوسانات انرژی و با هدف جلوگیری از بروز بحران در تأمین نان انجام می‌شود.