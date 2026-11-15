کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز در سطح استان، شرایط جوی آرام و خلیج فارس با وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال غربی، مواج پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور با اشاره به آسمان صاف در سطح استان، گفت: دریای عمان و تنگه هرمز کمی مواج و خلیج فارس، مناطق فراساحل غربی استان و نواحی جنوبی وغربی جزایر کیش ولاوان با وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال غربی مواج پیش بینی می‌شود.

او با توصیه نسبت به در نظر گرفتن تمهیدات لازم در حوزه بندری، گفت: کشتی‌های تجاری از تردد به استان‌های خوزستان و بوشهر و نواحی جنوبی خلیج فارس خودداری کنند.

سی سی پور گفت: ناپایداری دریایی فردا دوشنبه نیز با شدت کمتر در خلیج فارس پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی تا پایان هفته تداوم هوای سرد در مناطق شمالی و مرتفع استان به ویژه حاجی آباد پیش بینی و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در حوزه کشاورزی و زراعی به کار گرفته شود.