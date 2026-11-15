کارشناس هواشناسی مازندران از ورود سامانه بارشی به استان از اواخر وقت امشب خبر داد و گفت: بارندگی، وزش باد شدید، رعدوبرق و کاهش دما تا سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.

ورود سامانه بارشی به مازندران از امشب، ۲۴ آبان

ورود سامانه بارشی به مازندران از امشب، ۲۴ آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس هواشناسی مازندران از ورود سامانه بارشی به استان از اواخر وقت امشب خبر داد و گفت: این سامانه با بارندگی، وزش باد شدید، رعدوبرق و کاهش دما همراه خواهد بود.

غلامپور افزود: امروز یکشنبه ۲۴ آبان، جو استان پایدار است و افزایش نسبی دما را خواهیم داشت، اما از اواخر وقت امشب سامانه بارشی از غرب وارد مازندران می‌شود و به‌تدریج مناطق مرکزی و شرقی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه بارش در ارتفاعات به‌صورت پراکنده و همراه با بارش برف خواهد بود، گفت: روز سه‌شنبه نیز بارندگی در مناطق غربی استان ادامه دارد و احتمال شدت گرفتن بارش‌ها در نیمه غربی بیشتر است.

این کارشناس هواشناسی با هشدار درباره احتمال آب‌گرفتگی معابر و زیرگذر‌ها و جاری شدن روان‌آب، از مردم خواست از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و هنگام تردد در جاده‌ها، به‌ویژه محور‌های کوهستانی، احتیاط بیشتری داشته باشند.

غلامپور زمان خروج سامانه بارشی از مازندران را بعدازظهر سه‌شنبه اعلام کرد و افزود: از روز چهارشنبه تا پایان هفته، جو استان پایدار خواهد بود و روند افزایشی دما پیش‌بینی می‌شود.

وی همچنین درباره وضعیت دریا گفت: دریا تا بعدازظهر امروز موج کوتاه دارد، اما از امشب تا ظهر سه‌شنبه مواج خواهد شد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.