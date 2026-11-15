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سیوهشتمین دوره مسابقات زیبایی اسب کشور از چهارم تا ششم آذرماه با حضور علاقهمندان و فعالان سوارکاری از سراسر کشور در مجموعه سوارکاری بیک شهرستان اشکذر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشست هماهنگی برگزاری سیوهشتمین دوره مسابقات زیبایی اسب کشور به ریاست محمدحسین غلامزاده فرماندار اشکذر و با حضور رئیس هیأت سوارکاری استان یزد، شهردار اشکذر و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی شهرستان اشکذر استان یزد برگزار شد.
در این نشست، ابعاد مختلف برگزاری این رویداد ورزشی مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره تمهیدات اجرایی، نحوه برگزاری مسابقات و چگونگی مشارکت و ایفای نقش دستگاههای مسئول برای میزبانی مطلوب از شرکتکنندگان و علاقهمندان به تبادل نظر پرداختند.
همچنین بر هماهنگی و تعامل مجموعههای مرتبط، از جمله اداره ورزش و جوانان، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جمعیت هلال احمر در راستای فراهمسازی زیرساختها و امکانات مورد نیاز تأکید شد.
سیوهشتمین دوره مسابقات زیبایی اسب کشور از چهارم تا ششم آذرماه در مجموعه سوارکاری بیک اشکذر برگزار میشود و این شهرستان در مدت برگزاری رقابتها میزبان فعالان و علاقهمندان صنعت و ورزش سوارکاری از نقاط مختلف کشور خواهد بود.