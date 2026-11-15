به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشست هماهنگی برگزاری سی‌وهشتمین دوره مسابقات زیبایی اسب کشور به ریاست محمدحسین غلامزاده فرماندار اشکذر و با حضور رئیس هیأت سوارکاری استان یزد، شهردار اشکذر و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان اشکذر استان یزد برگزار شد.

در این نشست، ابعاد مختلف برگزاری این رویداد ورزشی مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره تمهیدات اجرایی، نحوه برگزاری مسابقات و چگونگی مشارکت و ایفای نقش دستگاه‌های مسئول برای میزبانی مطلوب از شرکت‌کنندگان و علاقه‌مندان به تبادل نظر پرداختند.

همچنین بر هماهنگی و تعامل مجموعه‌های مرتبط، از جمله اداره ورزش و جوانان، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جمعیت هلال احمر در راستای فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز تأکید شد.

سی‌وهشتمین دوره مسابقات زیبایی اسب کشور از چهارم تا ششم آذرماه در مجموعه سوارکاری بیک اشکذر برگزار می‌شود و این شهرستان در مدت برگزاری رقابت‌ها میزبان فعالان و علاقه‌مندان صنعت و ورزش سوارکاری از نقاط مختلف کشور خواهد بود.