سرپرست دفتر صلاحیت پروازی سازمان هواپیمایی کشوری از صدور مجوز صلاحیت پروازی برای هشت موتور متعلق به چهار فروند هواپیمای MD خبر داد و گفت: با رعایت الزامات فنی و ایمنی، امکان بازگشت این هواپیما‌ها به چرخه عملیاتی فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هواپیما‌های خانواده MD از جمله هواپیما‌های مورد استفاده در ناوگان حمل‌ونقل هوایی ایران هستند که طی سال‌های گذشته به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، دشواری تأمین قطعات و هزینه‌های بالای تعمیر و نگهداری با چالش‌های متعددی برای ادامه فعالیت مواجه بوده‌اند.

محدودیت پرواز این هواپیما‌ها به الزامات فنی و ایمنی موتور‌های سری JT۸D-۲۰۰ مربوط می‌شود. بر اساس دستورالعمل صلاحیت پروازی سازمان هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) در سال ۲۰۲۱، بازرسی و تعویض برخی پره‌های توربین این موتور‌ها در فواصل مشخص الزامی شده است؛ اقدامی که با هدف پیشگیری از فرسودگی و شکست پره‌های توربین و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی در زمان پرواز انجام می‌شود.

سازمان هواپیمایی کشوری ایران نیز در چارچوب اجرای این الزامات، از سال ۱۴۰۰ پیگیری انطباق هواپیما‌های MD با دستورالعمل‌های صلاحیت پروازی را آغاز کرد و در سال‌های بعد، مهلت‌ها و روش‌های مختلفی برای رفع نواقص فنی به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شد.

با پایان اعتبار آخرین مجوز‌های تمدیدشده در شهریور ۱۴۰۵، پرواز هواپیما‌های مشمول این محدودیت از ابتدای مهرماه متوقف شد. با این حال، این محدودیت به معنای ممنوعیت دائمی پرواز تمام هواپیما‌های خانواده MD نیست و ادامه فعالیت آنها به رعایت الزامات فنی و دریافت تأییدیه صلاحیت پروازی وابسته است.

در همین راستا، سازمان هواپیمایی کشوری در مهرماه ۱۴۰۵ با تعیین شرایط فنی مشخص، امکان بازگشت مشروط برخی از این هواپیما‌ها به چرخه پروازی را فراهم کرد؛ اقدامی که صدور مجوز برای هشت موتور متعلق به چهار فروند هواپیما را می‌توان از نتایج آن دانست.

محمدرضا واقفی سرپرست دفتر صلاحیت پروازی سازمان هواپیمایی کشوری در این باره به ایرنا گفت: پس از آنکه برخی ایرلاین‌ها به دلیل اجرا نکردن امریه صلاحیت پروازی سازمان هواپیمایی کشوری و در پی آن زمین‌گیر شدن هواپیما‌های MD قادر به انجام عملیات پروازی با این هواپیما‌ها نبودند، اکنون با پیگیری‌های سازمان برای حفظ و ارتقای ایمنی پروازها، هشت موتور متعلق به چهار فروند هواپیما موفق به دریافت مجوز صلاحیت پروازی شده‌اند.

وی افزود: این موتور‌ها متعلق به هواپیما‌های تحت مالکیت شرکت‌های هواپیمایی ایرتور، کیش‌ایر، آوا و اطلس است که پس از احراز الزامات فنی، مجوز لازم را دریافت کرده‌اند.

مدیرکل دفتر طراحی و ساخت وسایل پرنده سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: این اقدام فرصت لازم را برای سایر شرکت‌های هواپیمایی نیز فراهم می‌کند تا با رعایت دستورالعمل‌های امریه صلاحیت پروازی، زمینه بهره‌برداری مجدد از هواپیما‌های MD خود را فراهم کنند.

واقفی تأکید کرد: شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند با رعایت مفاد و الزامات مندرج در دستورالعمل‌های صلاحیت پروازی (AD)، هواپیما‌های MD را بار دیگر به چرخه عملیاتی بازگردانند.

سهم هواپیما‌های MD از ناوگان هوایی کشور

بر اساس آخرین آمار، ۵۳ فروند هواپیمای MD با ظرفیت مجموع هفت هزار و ۹۴۲ صندلی در ناوگان هوایی کشور وجود دارد که از این تعداد، ۴۱ فروند فعال هستند.

در مجموع ۱۲ شرکت هواپیمایی کشور از هواپیما‌های این خانواده در ناوگان خود استفاده می‌کنند. شرکت هواپیمایی آتا با ۱۱ فروند، زاگرس با هشت فروند و ایران‌ایرتور، کیش‌ایر و چابهار هر کدام با ۶ فروند، بیشترین تعداد هواپیمای MD را در اختیار دارند.

با توجه به سهم این هواپیما‌ها در ظرفیت ناوگان هوایی کشور، اجرای الزامات فنی و فراهم شدن امکان بازگشت تدریجی آنها به چرخه پروازی می‌تواند در افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافر و کاهش فشار بر سایر هواپیما‌های فعال مؤثر باشد.