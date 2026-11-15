رئیس‌کل دادگستری استان ایلام از بررسی دقیق علل و عوامل واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت NGL دهلران در محور دشت‌عباس به مورموری خبر داد و تأکید کرد: در صورت احراز هرگونه قصور، تخلف یا ترک فعل، با مسببان احتمالی قاطعانه و بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس آخرین اطلاعات اعلام‌شده شمار جان‌باختگان حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت NGL دهلران در محور دشت‌عباس به مورموری به ۱۱ نفر افزایش یافته است. در این حادثه تعدادی از هم‌استانی‌ها نیز مصدوم شدند.

جبار سپهری رئیس‌کل دادگستری استان ایلام با صدور پیامی این حادثه را تسلیت گفت و تأکید کرد: دستگاه قضایی استان ایلام با حساسیت و جدیت، موضوع را از ابعاد مختلف پیگیری خواهد کرد و ضمن بررسی دقیق علل و عوامل وقوع این حادثه، در صورت احراز هرگونه قصور، تخلف یا ترک فعل از سوی اشخاص یا دستگاه‌های مسئول، با مسببان احتمالی در چارچوب قانون، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد تا حقوق آسیب‌دیدگان و خانواده‌های آنان تأمین و از تکرار حوادث مشابه پیشگیری شود.

رئیس‌کل دادگستری استان ایلام با اشاره به ابعاد تأسف‌بار این حادثه اظهار داشت: بی‌تردید، جان‌باختن جمعی از هم‌وطنان در این حادثه دردناک، ضایعه‌ای سنگین و اندوهی بزرگ برای خانواده‌های داغدار، جامعه کارگری و مردم شریف استان ایلام است.