به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه داستانی «زیر درختان شهر» از تازه‌ترین تولیدات خانه تولیدات جوانِ مرکز سیمرغ صداوسیما، از دوشنبه ۲۵ آبان‌ ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه دو پخش می‌شود.

این مجموعه تلویزیونی با محوریت مفاهیم ایثار، مقاومت و همدلی اجتماعی و با نگاهی به رویداد‌های جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تولید شده است و در قالب داستان‌هایی مستقل، روایتگر تجربه‌ها و مواجهه اقشار مختلف مردم در بستر این رویدادهاست.

«زیر درختان شهر» به تهیه‌کنندگی صادق روشن و کارگردانی عمار خطی و سرپرستی، روز‌های زوج ساعت ۲۱:۱۵، پخش می شود.

به مناسبت سالروز درگذشت ستارخان، سردار ملی، فیلم «ستارخان» به کارگردانی محمدرضا ورزی امروز ساعت ۲۱، از شبکه نمایش پخش می شود.

این فیلم روایتی از سال‌های پایانی زندگی این سردار بزرگ است که مصطفی شریفی تهیه کننده آن است.

سعید نیک پور، شکرخدا گودرزی، حسین مسافر آستانه، مسعود آب پرور، شایسته ایرانی و سام قریبیان، پندار اکبری، آرزو نبوت، علی زارع، باران زمانی، داریوش کاردان، ژرژ پطروسی، بهزاد خداویسی، رضا فیاضی، فخرالدین صدیق شریف، شهراد بانکی، حمیرا عظیمی و عزت الله مهرآوران در این فیلم ایفای نقش می‌کنند.