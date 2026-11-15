مدیر امور پژوهشی و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی گفت: از حدود ۲۰ طرح «هاتف» این دانشگاه، نیمی به مرحله ایجاد شرکت رسیدند و منتظر شکل‌گیری دانش‌بنیانی هستند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمید خرسند در حاشیه نمایشگاه دستاورد‌های طرح هاتف (هدایت اعتبارات با هدف توسعه فناوری) که امروز و به‌صورت یک‌روزه و با حضور صنایع مختلف برگزار شد، با اشاره به طرح‌هایی چون کامپوزیت‌های هوشمند برای بازسازی، مواد مؤثره دارویی، تشخیص آب‌مروارید با هوش مصنوعی و باتری‌های لیتیوم‌یون، از بخش صنعت و سرمایه‌گذاران خواست برای نگه‌داشتن نخبگان در کشور به این نمایشگاه بیایند.

وی با اشاره به آغاز طرح‌های هاتف در دانشگاه خواجه‌نصیر از اسفند ۱۴۰۳ افزود : طرح‌هایی که دارای ایده‌های نوآورانه و قابلیت تجاری‌شدن بودند و می‌توانستند به ارزش‌افزوده بالا و بار دانشی زیاد منجر شوند، به‌گونه‌ای انتخاب شدند که امکان اتصال به صنایع مادر و بالادستی را داشته باشند تا در بلندمدت بتوانند شرکت خود را حفظ کنند.

نیمی از طرح‌ها در آستانه دانش‌بنیان شدن

مدیر امور پژوهشی و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی با بیان اینکه هدف این طرح‌ها شکل‌دهی هسته‌های فناورانه از میان نخبگان، فارغ‌التحصیلان جوان و دانشجویان ارشد و دکتری است، گفت : حدود ۲۰ طرح داشتیم که نیمی از آنها همین امروز که روز پایانی است به مرحله ایجاد شرکت رسیده‌اند و منتظرند دانش‌بنیانی‌شان شکل بگیرد تا وارد تسهیلات بعدی شوند.

خرسند افزود : پیش از ورود به این مرحله نیز برخی از این شرکت‌ها موفق شده‌اند برخی محصولاتشان را به شرایط دانش‌بنیانی برسانند.

پیشتازی در ارتباط با صنعت و نقش در بازسازی

مدیر امور پژوهشی دانشگاه خواجه‌نصیر با تأکید بر اینکه نسبت استادان فعال در ارتباط با صنعت به کل استادان این دانشگاه در میان دانشگاه‌های کشور اول است، افزود: شرایط ما نسبت به یک سال و نیم پیش خیلی تغییر کرده ؛ بحث بازسازی صنایعی که از آسیب دشمن متأثر شدند، بسیاری از طرح‌ها و موضوعات را درگیر کرده است و دانشگاه ما هم به‌صورت جدی روی این حوزه کار می‌کند.

وی از طرح‌های بین‌رشته‌ای به‌عنوان یکی از محور‌های حمایت از نخبگان یاد کرد که در آن رشته‌های مختلف مهندسی و علوم پایه در کنار هم قرار گرفته‌اند.

از کامپوزیت‌های هوشمند تا ریزتراشه‌های درمان ناباروری

خرسند در پاسخ به پرسشی درباره نسبت طرح‌ها با شرایط پس از جنگ و نیاز به طرح‌های پیشران گفت: ابزار‌های پیشرفته و کامپوزیت‌های هوشمندی در این نمایشگاه ارائه شده که در بازسازی می‌توانند مؤثر باشند؛ برخی مواد اولیه برای کاربرد‌های حادتر با عمر بالاتر، برخی طرح‌ها مستقیماً مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و بازیافت هستند.

وی افزود : در حوزه پزشکی، مواد مؤثره دارویی داریم که دو سه محصول آن تولید و تحویل شده، طرح‌های مبتنی بر هوش مصنوعی مانند تشخیص آب‌مروارید، ربات‌های کمک‌حرکتی برای معلولان، باتری‌های لیتیوم‌یون برای کاربرد خودرو، ریزتراشه‌هایی برای درمان ناباروری و حسگر‌های گازی با لایه‌های نیمه‌رسانا از دیگر دستاوردهاست.

مدیر امور پژوهشی و ارتباط با صنعت دانشگاه خواجه‌نصیر گفت : این طرح‌ها نمونه‌ای از تلفیق علوم پایه با رشته‌های مهندسی است و همچنین در حوزه پزشکی، بازی‌های رایانه‌ای برای بیماران اوتیسمی طراحی شده است که هم از پیشرفت بیماری جلوگیری می‌کند و هم تا حدی نقش درمانی دارد.

درخواست از صنعت و سرمایه‌گذاران

خرسند با اشاره به اینکه از ابتدای طرح، اتصال طرح‌ها به صنایع و حتی عارضه‌یابی طرح‌های هاتف دانشگاه‌های دیگر انجام شده است، خطاب به بخش صنعت و بخش توسعه کشور گفت: این نمایشگاه یک‌بار برگزار نمی‌شود؛ طرح‌ها و تیم‌ها همیشه هستند و ما به مرحله‌ای رسیده‌ایم که نیازمند حضور سرمایه‌گذاران مختلف در کنار خود هستیم تا کار را توسعه بدهیم، با این هدف که دانشجویان و فارغ‌التحصیلان درگیر در کشور بمانند و طرح را توسعه دهند.

وی درباره مدت نمایشگاه نیز گفت : نمایشگاه یک‌روزه و برای عموم آزاد است و صنایع مختلف دعوت شده‌اند؛ در صورت نیاز امکان برگزاری مجدد آن را نیز داریم.