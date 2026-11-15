مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی با اشاره به حضور ۱۱ قلاده یوزپلنگ آسیایی در این استان، مشارکت و همراهی مردم را مهم‌ترین عامل تأمین امنیت و ماندگاری این گونه ارزشمند دانست.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، مجید دریکوند در برنامه سلام خبرنگار با اشاره به تنوع کم‌نظیر زیستی و ظرفیت‌های طبیعی خراسان شمالی گفت: این استان مجموعه‌ای ارزشمند از عرصه‌های حفاظتی کشور را در خود جای داده و از زیستگاه‌های مهم گونه‌های جانوری و گیاهی به شمار می‌رود.

وی افزود: سه پارک ملی سالوک، ساریگل و ضامن‌آهو و همچنین حدود ۴۶ درصد از محدوده پارک ملی گلستان در بخش غربی خراسان شمالی قرار دارد. علاوه بر این، مناطق حفاظت‌شده، پناهگاه‌های حیات‌وحش، قرق‌های حفاظتی و ذخیره‌گاه زیست‌کره کپه‌داغ از دیگر ظرفیت‌های طبیعی استان است.

دریکوند با بیان اینکه هر هشت گونه گربه‌سان ایران در خراسان شمالی حضور دارند، اظهار کرد: بر اساس یافته‌های علمی و پژوهش‌های انجام‌شده، پارک ملی ساریگل از پرتراکم‌ترین زیستگاه‌های پلنگ ایرانی در جهان است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی درباره وضعیت یوزپلنگ آسیایی نیز گفت: بر اساس آخرین اطلاعات موجود، حدود ۳۰ قلاده یوزپلنگ آسیایی در کشور باقی مانده که ۱۱ قلاده از آنها در خراسان شمالی زیست می‌کنند.

وی با اشاره به موفقیت زادآوری یوزپلنگ ماده معروف به «هلیا» افزود: این یوزپلنگ توانسته است پنج توله به دنیا بیاورد و آنها را تا نزدیک دو سالگی پرورش دهد؛ موفقیتی ارزشمند در شرایط دشوار بقای این گونه در طبیعت.

دریکوند با تأکید بر نقش امنیت زیستگاه در ماندگاری یوزپلنگ‌ها گفت: زیستگاه اصلی این گونه در خراسان شمالی حدود ۸۵ هزار هکتار وسعت دارد و در مقایسه با زیستگاه‌های پیرامونی کوچک‌تر است، اما وجود منابع غذایی، شرایط مناسب زیستی و به‌ویژه آرامش و امنیت، این محدوده را برای یوزپلنگ‌ها مطلوب کرده است.

وی مشارکت مردم را مهم‌ترین عامل تأمین این امنیت دانست و افزود: در منطقه، تصویربرداری از یوزپلنگ بدون ایجاد مزاحمت برای حیوان به یک ارزش اجتماعی تبدیل شده و مردم به حفظ آرامش این گونه اهمیت می‌دهند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در ادامه به نمونه‌ای از همراهی مردم در حفاظت از حیات‌وحش اشاره کرد و گفت: بی‌بی زلیخا، از ساکنان روستای یک‌لنگی، حدود ۱۴ تا ۱۵ سال پیش هنگام مواجهه یک یوزپلنگ ماده و سه توله‌اش با سگ‌های گله، با ایستادگی در برابر سگ‌ها از آنها محافظت کرد.

دریکوند تأکید کرد: چنین رفتار‌هایی نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم با طبیعت است و تداوم نسل گونه‌های ارزشمندی مانند یوزپلنگ آسیایی بدون مشارکت و همراهی جوامع محلی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی در پایان، مشارکت جدی مردم در حفاظت از گونه‌های جانوری و گیاهی و عرصه‌های طبیعی را از شاخص‌ترین ویژگی‌های محیط زیستی خراسان شمالی برشمرد.