معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از اجرای روشنایی در پل چاه دیوان به طول ۲.۵ کیلومتر پس از حدود ۱۰ سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمدرضا دشتی‌زاده گفت: روشنایی پل چاه دیوان به طول ۲.۵ کیلومتر پس از حدود ۱۰ سال برقرار شده و با اجرای این اقدام، شرایط تردد در این محدوده به‌ویژه در ساعات شب بهبود یافته است.

وی افزود: تأمین و حفظ روشنایی محور‌های ارتباطی و سازه‌های مهم جاده‌ای از جمله پل‌ها، نقش مؤثری در افزایش دید رانندگان، کاهش مخاطرات تردد در شب و ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای دارد و از اولویت‌های مجموعه راهداری محسوب می‌شود.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان ادامه داد: این اداره‌کل با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و اجرای اقدامات مستمر نگهداری و ایمن‌سازی راه‌ها، به دنبال فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای تردد ایمن و روان هم‌استانی‌ها و سایر کاربران جاده‌ای است.