به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عیسی شهامت در نشست شورای اداری شهرستان لنده همچنین با اشاره به اهمیت تکمیل بیمارستان ۳۲ تختخوابی لنده، از پیگیری برای قرار گرفتن این طرح در اولویت‌بندی اعتبارات سفر رئیس‌جمهور خبر داد.

فرماندار لنده نیز در این نشست با اشاره به وجود بیش از ۴۰ پروژه عمرانی و خدماتی در شهرستان، تکمیل محور‌های ارتباطی لنده ـ تشان و لنده ـ تراب، تعیین تکلیف پل‌های نیمه‌تمام موگرمون و بنه‌علیاری، تأمین آب اراضی کشاورزی و تکمیل بیمارستان لنده را از مهم‌ترین مطالبات مردم عنوان کرد.

سید محمد تقوی با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های نیمه تمام این شهرستان، خواستار حمایت و پیگیری مسئولان استانی برای رفع موانع اعتباری و اجرایی و تعیین تکلیف طرح‌هایی شد که برخی از آنها سال‌هاست در انتظار تکمیل هستند.

در این نشست، بیش از ۴۰ طرح در حوزه‌های راه‌سازی و حمل‌ونقل، آب‌رسانی، آموزش، بهداشت، برق و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.

تکمیل قطعه دوم و آغاز عملیات اجرایی قطعه سوم محور لنده ـ تراب، رفع مشکلات پل‌های ارتباطی، اصلاح شبکه‌های آب‌رسانی شهری و روستایی، تأمین آب طرح‌های کشاورزی دشت بن و دشت ابلش و اجرای طرح‌های گردشگری موگرمون از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.