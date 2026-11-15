به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، محمدحسین زندویان اظهار داشت: پس از بررسی آثار ارائه‌شده از سوی هیئت بازبینی، هشت نمایش برای حضور در مرحله نهایی سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استانی انتخاب شدند.

وی افزود: نمایش‌های راه‌یافته شامل «هایده» به کارگردانی و نویسندگی قاسم حسینی از دیّر، «والس لامینور در خاورمیانه» به کارگردانی نازخاتون هوشمند و نویسندگی رضا مختارزاده از کنگان، «جیم کرکی تنها نیست» به کارگردانی حامد جمالی و نویسندگی بسام کریمی از کنگان و «سرزمین نفرین» به کارگردانی و نویسندگی محمد فخرایی‌مطلق از دیّر است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر ادامه داد: همچنین نمایش‌های «فریدون» به کارگردانی مجتبی عارف‌نژاد و نویسندگی حسام جمالی از اهرم، «مه گرگ» به کارگردانی و نویسندگی غلامرضا خضری از بوشهر، «قاعده پایستگی» به کارگردانی اوستا رستمی و نویسندگی آریاوانا رستمی از بوشهر و «بیگانه در خانه» به کارگردانی و نویسندگی رضا داوودی از بوشهر به مرحله نهایی جشنواره راه یافته‌اند.

سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استانی بوشهر از۱۰ تا۱۵ آذر۱۴۰۵ برگزار می‌شود.