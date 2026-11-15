به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در نشست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با مرغداران منتخب گنبدکاووس و شرق استان، مسائل و مشکلات واحد‌های مرغداری در حوزه تولید و بهره‌برداری بررسی شد.

در این نشست با حضور مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری و فرمانداران گنبدکاووس و آزادشهر، موضوعاتی از جمله تأمین و حمل‌ونقل سوخت، تسهیلات بانکی، هزینه برق و قیمت تمام‌شده تولید مطرح شد.

عبدالعلی کیان‌مهر گفت: تولیدکنندگان در شرایط دشوار اقتصادی و جنگی همچنان پای کار تولید هستند و برای تأمین نیاز کشور تلاش می‌کنند. دولت قدردان این تلاش‌هاست و در کنار آنها خواهد بود.

وی تأکید کرد: موضوع تأمین و مدیریت سوخت مرغداری‌ها با جدیت پیگیری می‌شود تا تولیدکنندگان برای استمرار فعالیت واحد‌های خود دغدغه‌ای نداشته باشند.

کیان‌مهر با حضور در واحد‌های مرغداری، وضعیت مخازن سوخت دوم، میزان ذخایر و آمادگی واحد برای مواجهه با قطعی احتمالی گاز را به‌صورت میدانی بررسی کرد.