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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت:موضوع تأمین و مدیریت سوخت مرغداریها با جدیت پیگیری میشود تا تولیدکنندگان برای استمرار فعالیت واحدهای خود دغدغهای نداشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در نشست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با مرغداران منتخب گنبدکاووس و شرق استان، مسائل و مشکلات واحدهای مرغداری در حوزه تولید و بهرهبرداری بررسی شد.
در این نشست با حضور مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری و فرمانداران گنبدکاووس و آزادشهر، موضوعاتی از جمله تأمین و حملونقل سوخت، تسهیلات بانکی، هزینه برق و قیمت تمامشده تولید مطرح شد.
عبدالعلی کیانمهر گفت: تولیدکنندگان در شرایط دشوار اقتصادی و جنگی همچنان پای کار تولید هستند و برای تأمین نیاز کشور تلاش میکنند. دولت قدردان این تلاشهاست و در کنار آنها خواهد بود.
وی تأکید کرد: موضوع تأمین و مدیریت سوخت مرغداریها با جدیت پیگیری میشود تا تولیدکنندگان برای استمرار فعالیت واحدهای خود دغدغهای نداشته باشند.
کیانمهر با حضور در واحدهای مرغداری، وضعیت مخازن سوخت دوم، میزان ذخایر و آمادگی واحد برای مواجهه با قطعی احتمالی گاز را بهصورت میدانی بررسی کرد.