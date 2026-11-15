به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک با مدیرعامل بانک کشاورزی ایران، استاندار بوشهر و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام بخش کشاورزی استان بوشهر افزود: طرح‌هایی که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، برای تکمیل و بهره‌برداری نیازمند تزریق سرمایه ثابت هستند و تکمیل آنها می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار، رونق تولید ثروت و افزایش رفاه عمومی در منطقه ایفا کند.

وی ضمن تجلیل از تلاش‌های کشاورزان مناطق شبانکاره، بوشکان و ارم دشتستان یادآور شد: کشاورزان این مناطق با وجود تحمل تورم سنگین و هزینه‌های بالای تولید، در نیمه دوم سال نقش مهمی در تأمین محصولات غذایی و زراعی کشور ایفا می‌کنند و انتظار می‌رود بانک کشاورزی با نگاهی حمایتی، دغدغه‌های این قشر زحمتکش را به حداقل برساند.