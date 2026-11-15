تردد در محور قدیم کرج-چالوس و آزادراه تهران-شمال از امروز یکشنبه ۲۴ آبان به مدت سه روز به طور کامل مسدود می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان در تشریح محدودیت‌های پیش‌روی تردد در محورهای مواصلاتی شمال کشور گفت: بر اساس هماهنگی‌های صورت‌گرفته و به درخواست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران، مسیرهای منتهی به این استان در محدوده هریجان تا سیاه‌بیشه مسدود خواهد شد.

وی هدف از این اقدام را فراهم‌سازی بستر لازم برای اجرای عملیات تعمیرات اساسی و ایمن‌سازی این محدوده عنوان کرد و افزود: بر این اساس، هر دو محور قدیم کرج-چالوس و آزادراه تهران-شمال از ساعت ۷ بامداد امروز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه، به مدت ۷۲ ساعت به صورت پیوسته مسدود هستند.

رئیس پلیس راه مازندران تصریح کرد: در طول این سه روز، امکان هیچ‌گونه ترددی در مسیر رفت و برگشت وجود ندارد و خودروها باید از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

سرهنگ عبادی با اشاره به محورهای پیشنهادی برای تردد، گفت: رانندگان و مسافران می‌توانند در این بازه زمانی برای جابه‌جایی از محورهای هراز و سوادکوه استفاده کنند.

وی در پایان از کاربران جاده‌ای درخواست کرد: با توجه به مسدود بودن مسیر، برنامه سفر خود را از پیش مشخص کرده و از مراجعه به محورهای مسدودشده خودداری کنند و در طول مسیر نیز با عوامل پلیس راه و راهداری همکاری لازم را داشته باشند.