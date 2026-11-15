به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ حجت‌الاسلام محقی با اشاره به سی‌ و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از ۲۳ تا ۳۰ آبان گفت: برنامه‌های این هفته با مشارکت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در سراسر خراسان جنوبی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی محور اصلی برنامه‌های امسال است، افزود: تولید آثار فرهنگی و هنری با موضوع کتاب «سرباز روز نهم» که به تقریظ رهبر شهید انقلاب اسلامی رسیده، از جمله برنامه‌های شاخص این هفته خواهد بود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی گفت: این کتاب برای استفاده در حلقه‌های کتابخوانی مساجد در نظر گرفته شده و تاکنون در حدود ۵۰ حلقه کتابخوانی استان توزیع شده است.

حجت‌الاسلام علی محقی افزود: در قالب پویشی با محوریت این کتاب، تولید و اجرای نمایشنامه، ساخت پادکست، سرود، شعر، خوشنویسی، نقاشی و دیگر آثار هنری دنبال می‌شود و به آثار برگزیده جوایزی اهدا خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت کتابخانه‌ای کانون‌های مساجد استان گفت: هم اکنون ۱۹۲ حلقه کتابخوانی، ۱۲۶ کتابخانه باز و ۱۸۹ کتابخانه مخزن‌دار در قالب این کانون‌ها در استان فعالیت دارند. مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی برپایی نمایشگاه‌های کتاب محله‌محور را از دیگر برنامه‌های هفته کتاب عنوان کرد و افزود: در این ایام نمایشگاهی به همت کانون فرهنگی هنری ثارالله در میدان اجتماعات شهید رئیسی بیرجند و نمایشگاه دیگری از سوی کانون فرهنگی هنری امام رضا (ع) در میدان اجتماعات بشرویه برپا می‌شود.

حجت‌الاسلام محقی اجرای طرح «نذر کتاب» را نیز از برنامه‌های ترویجی این هفته دانست و گفت: در این طرح از شهروندان دعوت می‌شود کتاب‌های سالم و خوانده‌شده خود را که دیگر به آن نیاز ندارند، به‌عنوان نذر فرهنگی به کتابخانه‌های مساجد اهدا کنند.