با هدف ارتقای سطح سلامت دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار اردبیل ، پویش «سلامت علوی» در مناطق حاشیه شهر و روستاهای هدف اجرا شد و ۲ هزار دانش‌آموز زیرپوشش خدمات درمانی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل با هدف ارتقای سطح سلامت دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار، پویش «سلامت علوی» با همکاری بنیاد علوی اردبیل و آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ در مناطق حاشیه شهر و روستاهای هدف اردبیل اجرا شد.پویشی که با ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی، فرصتی برای دسترسی دانش‌آموزان به خدمات سلامت و مراقبت‌های دهان و دندان فراهم کرده است.

خدمات تخصصی دندانپزشکی در مرکز مستقر در مدرسه صدیقه طاهره ناحیه ۲ اردبیل در قالب این پویش به دانش‌آموزان ۱۴ مدرسه ارائه شد و نزدیک به ۲ هزار دانش‌آموز از خدمات پیش‌بینی شده در این طرح بهره‌مند شدند.

این اقدام جهادی با هدف ارتقای سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان، تسهیل دسترسی به خدمات درمانی و گسترش فعالیت‌های سلامت‌محور در جامعه دانش‌آموزی شهرستان اردبیل انجام گرفت.