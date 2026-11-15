۱۶ مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس در محور دشت عباس - آبدانان، به بیمارستان گنجویان دزفول اعزام که دو نفر از آنان فوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس در کیلومتر ۱۰ مسیر دشت‌عباس دهلران به مورموری آبدانان، حوالی ساعت ۱۹ شامگاه شنبه به وقوع پیوست و بلافاصله تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر و اورژانس شهرستان دزفول برای امدادرسانی به محل اعزام شدند.

علیرضا خسروپناه افزود: در حال حاضر اقدامات درمانی لازم برای مصدومان انجام شده و تعدادی از بیماران به دستگاه کمک تنفسی وصل شده و بقیه به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شده‌اند.

وی ادامه داد: خدمات مناسبی به بیماران انجام شده و با حضور به موقع عوامل، شرایط بیماران رو به بهبود است.

بنا بر اعلام مرکز اورژانس دانشگاه علوم‌پزشکی استان ایلام تاکنون در این حادثه ۱۲ نفر جان باخته و ۱۵ نفر هم مصدوم شده‌اند و حال چند نفر دیگر هم وخیم گزارش شده است.

اتوبوس حامل کارکنان شرکت ان‌جی‌ال دهلران و ساکن شهرستان آبدانان ساعت ۱۹:۲۵ غروب شنبه ۲۳ آبان در مسیر دشت‌عباس به مورموری آبدانان واژگون شد.

زخمی‌های این حادثه برای درمان به بیمارستان‌های دهلران، آبدانان و دزفول اعزام شدند.

در پی این حادثه تلخ، یک روز عزای عمومی در سراسر استان ایلام و دو روز عزای عمومی در شهرستان آبدانان اعلام شده است.