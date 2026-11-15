بازار مصالح ساختمانی امروز یکشنبه (۲۴ آبان ۱۴۰۵)، در بخش میلگرد و تیرآهن با تغییرات افزایشی و کاهشی همراه بود، اما قیمت سیمان بدون تغییر باقی ماند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سیمان پاکتی تهران با قیمت ۲۶۰ هزار تومان و سیمان پاکتی ساوه با نرخ ۲۵۷ هزار تومان عرضه می‌شود.

سیمان پاکتی کرمان ۲۹۳ هزار تومان و سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان قیمت دارد.

همچنین نرخ سیمان پاکتی اصفهان ۲۵۰ هزار تومان، سیمان پاکتی داراب و آبیک ۲۵۵ هزار تومان و هرمزگان ۲۵۰ هزار تومان است.

در دیگر مبادی فروش نیز سیمان پاکتی ارومیه با قیمت ۲۸۰ هزار تومان و سیمان مدلل با نرخ ۲۶۶ هزار تومان معامله می‌شود.

نوسان قیمت میلگرد در مبادی فروش

بازار میلگرد امروز روند یکدستی نداشت و قیمت محصولات در برخی مبادی فروش افزایش و در تعدادی دیگر کاهش یافت.

میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با ۳ هزار تومان افزایش، به ۱۱۰ هزار و ۹۱۰ تومان رسید. در مقابل، میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان با ۲ هزار تومان کاهش، ۱۱۶ هزار و ۳۶۰ تومان قیمت‌گذاری شد.

میلگرد ۱۲ آجدار قائم‌رازی با نرخ ۱۱۶ هزار تومان معامله می‌شود و میلگرد ۱۰ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش نیز با ۳ هزار تومان کاهش، به ۱۰۹ هزار و ۶۴۰ تومان رسید.

در ادامه معاملات، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن با قیمت ۱۲۴ هزار و ۵۵۰ تومان و میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با نرخ ۱۱۲ هزار و ۷۳۰ تومان عرضه می‌شود.

میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با ۳ هزار تومان کاهش، ۱۰۸ هزار و ۶۴۰ تومان قیمت دارد. در مقابل، میلگرد ۱۶ آجدار A۳ بافق یزد با هزار تومان افزایش به ۱۱۰ هزار تومان رسید.

همچنین میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفربناب با ۵۰۰ تومان افزایش، ۱۱۴ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان با ۵۰۰ تومان کاهش، ۱۱۷ هزار و ۷۳۰ تومان معامله می‌شود.

تغییرات قیمت تیرآهن در بازار

قیمت تیرآهن نیز امروز در برخی مبادی فروش افزایش و در تعدادی دیگر کاهش یافت.

تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با ۲ هزار تومان افزایش به ۱۳۳ هزار و ۶۴۰ تومان رسید و تیرآهن ۱۴ اشتهارد نیز با رشد ۶ هزار تومانی، ۱۱۰ هزار و ۹۰۹ تومان قیمت‌گذاری شد.

تیرآهن ۱۶ یزد با نرخ ۱۱۲ هزار و ۷۲۷ تومان عرضه می‌شود، در حالی که تیرآهن ۱۴ فایکو با ۶ هزار تومان کاهش به ۱۱۲ هزار و ۲۷۲ تومان رسید.

در ادامه، تیرآهن ۱۸ اصفهان با ۷ هزار تومان افزایش، ۱۳۱ هزار و ۸۲۰ تومان قیمت دارد و تیرآهن ۱۸ نرمال نیز با نرخ ۱۱۳ هزار و ۶۳۶ تومان معامله می‌شود.

تیرآهن ۱۴ ظفربناب با ۲ هزار تومان افزایش به ۱۱۷ هزار و ۳۶۳ تومان رسید و تیرآهن ۱۸ فایکو با ۶ هزار تومان کاهش، ۱۱۲ هزار و ۲۷۲ تومان قیمت‌گذاری شد.

همچنین تیرآهن ۱۶ کرمانشاه ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان و تیرآهن ۱۴ شاهین بناب ۱۱۵ هزار و ۴۵۴ تومان معامله می‌شود.