کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز شرایط جوی استان آرام و خلیج فارس با وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال غربی، مواج پیش بینی می‌شود.

پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان ۲۴ آبان ۱۴۰۵

پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان ۲۴ آبان ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: دریای عمان و تنگه هرمز کمی مواج و خلیج فارس، مناطق فراساحل غربی استان و نواحی جنوبی وغربی جزایر کیش ولاوان با وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال غربی مواج پیش بینی می‌شود.

وی توصیه کرد تمهیدات لازم صورت پذیرد و کشتی‌های تجاری از رفت وآمد به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و نواحی جنوبی خلیج فارس خودداری کنند.

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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: این ناپایداری دریایی روز دوشنبه نیز با شدت کمتر در خلیج فارس پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: از لحاظ دمایی تا پایان هفته تداوم هوای سرد در مناطق شمالی و مرتفع استان به ویژه حاجی آباد پیش بینی می‌شود.

وی توصیه کرد تمهیدات لازم در خصوص محصولات کشاورزی و زراعی بکار گرفته شود.