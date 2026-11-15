به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، شهرستان بابل با بهره‌گیری از ۱۹ کتابخانه عمومی، گام مهمی در جهت تقویت زیرساخت‌های فرهنگی برداشته است.

علیرضا امیرسلیمانی، رئیس کتابخانه‌های عمومی بابل، در گزارشی از وضعیت کتابخانه‌های این شهرستان اظهار داشت که این مرکز شامل ۱۵ کتابخانه نهادی و ۴ کتابخانه مشارکتی است.

وی با اشاره به غنای منابع موجود، اعلام کرد که بیش از ۳۳۰ هزار منبع در کتابخانه‌های عمومی شهرستان بابل در دسترس کاربران قرار دارد.

امیرسلیمانی همچنین با اشاره به آمار اعضا، افزود که در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار بابلی عضو رسمی کتابخانه‌های عمومی این شهرستان هستند

وی با تأکید بر ضرورت حمایت‌های اجتماعی، به نقش کلیدی خیرین در تجهیز و توسعه کتابخانه‌ها اشاره کرد و گفت: برای گسترش بیشتر این خدمات و به‌روزرسانی منابع، نیاز به حمایت خیرین و مشارکت فعال جامعه وجود دارد.