ارسلان زارع گفت: استان بوشهر با برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر در حوزه کشاورزی، باغداری، نخیلات، شیلات، آبزی‌پروری، گلخانه‌ها و صنایع تبدیلی، یکی از استان‌های مستعد کشور در زمینه تولید محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ استاندار بوشهر در نشست مشترک با مدیرعامل بانک کشاورزی ایران، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمعی از نمایندگان بخش کشاورزی اظهار داشت: بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های استان نیازمند تأمین مالی هدفمند، حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع بانکی است.

وی با اشاره به ضرورت افزایش سهم بخش کشاورزی در اقتصاد استان بیان کرد: در حال حاضر سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در استان ۲ درصد است که بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، این سهم می‌تواند به ۴ درصد ارتقا یابد و تحقق این هدف مستلزم همراهی همه‌جانبه سیستم بانکی به‌ویژه بانک کشاورزی است.

استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های ممتاز استان در حوزه آبزی‌پروری و شیلات بیان کرد: بوشهر در تولید و صادرات میگوی پرورشی رتبه نخست کشور را در اختیار دارد؛ تولید میگوی پرورشی استان از ۱۶ هزار تن به ۳۱ هزار تن در سال گذشته رسید که رشد حدود ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد و در سال جاری نیز برآورد تولید حدود ۴۰ هزار تن است، ضمن آنکه بر اساس تکالیف برنامه هفتم پیشرفت، دستیابی به ظرفیت تولید ۶۸ هزار تن میگوی پرورشی هدف‌گذاری شده است.

زارع با تأکید بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان در بخش آبزی‌پروری و کشاورزی افزود: استفاده از روش‌های نوین نظیر سامانه‌های نوین پرورشی، میزان و راندمان تولید را بیش از ۱۰ برابر افزایش می‌دهد و انتظار می‌رود بانک کشاورزی در قالب خطوط اعتباری اختصاصی، از تولید تجهیزات فناورانه و داخلی در استان حمایت کند تا نیاز فعالان این حوزه به خارج از کشور قطع شود.

وی با اشاره به جایگاه استان در تولید خرما و محصولات اساسی یادآور شد: استان بوشهر رتبه سوم تولید و رتبه نخست بسته‌بندی و صادرات خرمای کشور را در اختیار دارد.

استاندار بوشهر با اشاره به لزوم تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام بخش کشاورزی اظهار داشت: طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد در اولویت دریافت تسهیلات سرمایه ثابت هستند و تسریع در پرداخت این اعتبارات موجب رونق تولید و اشتغال پایدار خواهد شد.

دکتر زارع با اشاره به سهم ۲۳ درصدی بخش کشاورزی از مصوبات تسهیلاتی سفر ریاست جمهوری به استان، خواستار استمرار و تسریع در روند پرداخت تسهیلات باقیمانده توسط بانک کشاورزی شد.