شهردار تهران گفت: برنامه‌ای جدی، ویژه کارآفرینی در حال انجام است که امیدواریم به یک کار بزرگ و اثرگذار منجر شود.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی در گفت‌و‌گو با خبر سیما همچنین از تداوم اجرای طرح «تورم صفر» و اضافه شدن سه قلم کالای جدید شامل مرغ، رب و پنیر به سبد کالا‌های این طرح خبر داد و اظهار داشت : این طرح با قوت در حال اجراست و در کنار آن، برنامه‌های مکملی نیز در نظر گرفته شده است تا امکان دسترسی بهتر شهروندان به کالا‌های مورد نیاز فراهم شود.

وی با اشاره به عرضه فله‌ای برخی اقلام با قیمت کمتر افزود: در این شیوه، کالا‌ها با کاهش قیمت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی در اختیار مردم قرار می‌گیرند. همچنین با فراهم کردن بستری برای عرضه مستقیم کالا از سوی استان‌ها، زمینه عرضه بهتر و مناسب‌تر محصولات فراهم شده است.

شهردار تهران با بیان اینکه طرح «تورم صفر» با جدیت دنبال می‌شود، ادامه داد: سه قلم کالای جدید شامل مرغ، رب و پنیر نیز در ماه جاری به این طرح اضافه می‌شود و با اضافه شدن این اقلام، تعداد کالا‌های مشمول طرح به ۱۵ قلم خواهد رسید که این تعداد ثابت می‌ماند.

زاکانی همچنین درباره برنامه‌های افتتاحیه هفتگی مدیریت شهری گفت: برنامه‌های افتتاحیه شنبه‌های شهر همچنان برقرار است و با جدیت دنبال می‌شود.

وی در ادامه از اقدامات شهرداری تهران برای غیرحضوری شدن خدمات شهرسازی خبر داد و تصریح کرد: اقدامات جدی در این زمینه در حال انجام است و بخشی از مقدمات آن فراهم شده و بخش‌های دیگر نیز به‌زودی آماده و به‌صورت عمومی اعلام خواهد شد.

شهردار تهران تأکید کرد: هدف این است که شهروندان برای انجام امور مربوط به حوزه شهرسازی دیگر نیازی به مراجعه حضوری به شهرداری نداشته باشند و خدمات این حوزه به‌صورت غیرحضوری ارائه شود.