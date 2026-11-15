به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رقیه پناهی گفت: برای گسترش خدمات سلامت در استان ۶ طرح مهم دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات‌های سال ۱۴۰۵ قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: بیمارستان ۳۲ تختخوابی شهرستان دنا، احداث بیمارستان ۹۶ تختخوابی سرطان یاسوج، تکمیل مرکز خدمات جامع سلامت شهری مادوان علیا، احداث مرکز خدمات جامع سلامت خیرآباد گچساران، احداث خانه بهداشت هفت‌چشمه و احداث پایگاه اورژانس ۱۱۵ چرام در فهرست طرح‌های اولویت‌دار حوزه سلامت استان قرار دارند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: مؤدیان مالیاتی می‌توانند از طریق فرم تبصره ماده ۱۰۰ و با تعیین محل هزینه‌کرد مالیات خود، حدود ۸۴۰ میلیارد ریال در اجرای این پروژه‌ها مشارکت کنند.

پناهی تصریح کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات فرصتی برای مشارکت مستقیم مؤدیان در توسعه زیرساخت‌های عمومی و تأمین نیاز‌های بهداشتی در مناطق مختلف استان فراهم می‌کند.

وی تأکید کرد: مؤدیان می‌توانند با انتخاب پروژه‌های حوزه سلامت، سهم اثربخشی در ارتقای خدمات درمانی و افزایش دسترسی مردم به مراکز بیمارستانی داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به اینکه پس از سال‌ها پیگیری مجوز بیمارستان ۹۶تختخوابی سرطان یاسوج آذر ماه پارسال اخذ شد تاکید کرد: در صورت مشارکت خیران و مودیان مالیاتی زمینه تکمیل این طرح مهم فراهم می‌شود.

پناهی افزود:با پیگیری‌های صورت گرفته این طرح زمستان سال ۱۴۰۴ردیف بودجه دریافت کرد و روند احداث آن در حال انجام است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: این طرح در زمینی به مساحت ۱۰هراز و ۶۰۰متر مربع و در پنج طبقه احداث خواهد شد.

براساس آمار موجود هفت هزار بیمار مبتلا به سرطان در کهگیلویه و بویراحمد سکونت دارند که اکنون افزون بر درد بیماری رنج سفر برای معالجه و درمان در استان‌های همجوار را هم تحمل می‌کند.