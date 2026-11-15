مرکز مدیریت راه‌های کشور از انسداد شبانه‌روزی محور کندوان حدفاصل هریجان تا تونل سیاه‌بیشه به دلیل اجرای عملیات تعمیر و ایمن‌سازی دیوار ضامن، از امروز ۲۴ آبان به مدت سه روز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، به دلیل اجرای عملیات تعمیر و ایمن‌سازی دیوار ضامن در محور کندوان (حدفاصل هریجان تا تونل سیاه‌بیشه)، محدودیت تردد کامل در این محور اعمال می‌شود.

این محدودیت که از امروز، ۲۴ آبان ۱۴۰۵ آغاز شده است، به مدت سه روز و به صورت ۲۴ ساعته ادامه خواهد داشت و این محور تا پایان عملیات در تاریخ ۲۶ آبان مسدود خواهد بود.

براساس این اطلاعیه، در زمان انجام عملیات عمرانی مذکور، تردد از محورهای جایگزین شامل محور هراز و محور سوادکوه (فیروزکوه) برای کاربران جاده‌ای امکان‌پذیر است.

از رانندگان و مسافران عزیز درخواست می‌شود پیش از آغاز سفر، با تماس با سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی سایر محورهای کشور مطلع شوند.