به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، معاونت‌های صدا، سیما، خبر و فضای مجازی صدا و سیمای خراسان جنوبی با بیش از ۴۰۰ دقیقه پخش و ارتباط زنده، آئین باشکوه تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس را در نقاط مختلف استان به تصویر کشیدند و این رویداد معنوی را روی آنتن شبکه‌های سراسری و استانی بردند.

این رویداد بزرگ علاوه بر پخش گسترده از شبکه استانی خاوران، با تلاش همکاران مرکز به‌صورت مستقیم و سراسری از شبکه‌های یک سیما، خبر و خبر ۲ روی آنتن رفت تا تصویر دلدادگی مردم این خطه به امام و شهدا، میهمان خانه‌های میلیون‌ها ایرانی شود.

حوزه‌های صدا، سیما، خبر و فضای مجازی صدا و سیمای خراسان جنوبی با استقرار واحد‌های سیار، اکیپ‌های خبری و تولید محتوا در مسیر‌های تشییع، لحظه به لحظه این حماسه فاطمی را ثبت و مخابره کردند.