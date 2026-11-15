معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل از آغاز اجرای رایگان خطرسنجی بیماری‌های قلبی‌عروقی، دیابت و فشار خون برای جمعیت گروه سنی بالای ۳۰ سال در تمام واحدهای بهداشتی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل دکتر سعید صادقیه اهری اظهار کرد: انتظار می‌رود افراد مشمول برای بررسی رایگان وضعیت خود از نظر ابتلا به دیابت و بیماری‌های قلبی و عوامل خطر مرتبط با این بیماری به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت، پایگاه سلامت یا خانه بهداشت خود مراجعه کنند.

وی شیوع دیابت در جمعیت ۲۵ سال و بالاتر استان را ۱۴٫۲۲ درصد ذکر کرد و افزود: در حال حاضر ۴۳ هزار و ۱۰۰ بیمار شناخته شده دیابتی تحت مراقبت واحد‌های بهداشتی هستند.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: با هدف ارتقای سلامت جامعه از همه مردم می‌خواهیم با انتخاب شیوه زندگی سالم و چند تغییر ساده مانند مدیریت فشار‌های روانی، عدم مصرف دخانیات و الکل، رژیم غذایی سالم و انجام فعالیت بدنی روزانه در حفظ سلامت خود کوشا باشند.

دکتر صادقیه اهری تصریح کرد: مدیریت دیابت نیازمند مراقبت، کنترل و درمان روزانه، تغذیه مناسب، ورزش و فعالیت‌های جسمانی، سبک زندگی سالم و آموزش مداوم است. اقدام زودهنگام به افراد دیابتی کمک می‌کند زندگی کامل و سالمی داشته باشند.

وی اضافه کرد: شهروندان با اقداماتی مانند مقابله با استرس، داشتن خواب باکیفیت، کنترل منظم قند، چربی و فشار خون، خودداری از مصرف دخانیات و الکل، رعایت رژیم غذایی سالم و انجام دست‌کم ۳۰ دقیقه فعالیت بدنی روزانه در مسیر سلامتی گام بردارند.

امسال با هدف آگاهی‌بخشی عمومی درباره بیماری دیابت و تأکید بر پیشگیری از آن، روز‌های ۲۰ تا ۲۶ آبان‌ماه به‌عنوان «هفته ملی دیابت» نام‌گذاری شده است، شعار روز جهانی دیابت در سال ۲۰۲۶ «اقدام زودهنگام برای دیابت» است.