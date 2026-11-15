شرکت مایلووا، از زیرمجموعه‌های شرکت پست فرانسه، هدف یک حمله سایبری گسترده قرار گرفت که در جریان آن اطلاعات شخصی ۲۲ میلیون نفر، شامل نام، نام خانوادگی و نشانی پستی، به سرقت رفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه فرانس۲۴، مدیریت شرکت مایلووا در بیانیه‌ای که از طریق شرکت پست فرانسه منتشر شد این موضوع را اعلام کرد و گزارش‌های منتشرشده در وب‌سایت‌های تخصصی FrenchBreaches و Cyberattaque.org را تأیید کرد.

این شرکت تأکید کرد سایر اطلاعات شخصی، از جمله اطلاعات حساب‌های بانکی، در این حمله افشا نشده است.

مایلووا پلتفرمی تخصصی برای ارسال مرسولات پستی شرکت‌ها، از جمله فیش‌های حقوقی، نامه‌های سفارشی، صورت‌حساب‌ها و دعوت‌نامه‌های مجامع عمومی است. این شرکت زیرمجموعه دوکاپوست و دوکاپوست نیز یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه شرکت پست فرانسه است. مایلووا طبق اطلاعات منتشرشده در وب‌گاه خود، بیش از ۷۰ هزار کاربر دارد و در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۸۰ میلیون سند ارسال کرده است.

مدیریت این پلتفرم اعلام کرد: ۲۲ میلیون فرد آسیب‌دیده، دریافت‌کنندگان مرسولات شرکت‌هایی هستند که از خدمات مایلووا استفاده می‌کنند.

مایلووا اعلام کرد کمیسیون ملی فناوری اطلاعات و آزادی‌های مدنی فرانسه (CNIL) را از این حادثه مطلع کرده و شکایتی رسمی نیز ثبت کرده است.

این شرکت افزود: تحقیقات قضایی در این زمینه در جریان است. مطابق مقررات، تمام شرکت‌های درگیر از سوی مایلووا در جریان این حادثه قرار گرفته‌اند.

به گزارش وب‌سایت Cyberattaque.org، افراد آسیب‌دیده از جمله دریافت‌کنندگان نامه‌های ارسالی از سوی شرکت‌های مسکن اجتماعی، مانند Flandre Opale Habitat و Altéal، بیماران آزمایشگاه‌های پزشکی، از جمله Inovie AXBIO، BioMedilab و Biofusion متعلق به گروه Inovie، و همچنین بیماران بیمارستان‌هایی مانند بیمارستان فوچ در شهر سورن، واقع در استان او-دو-سن، هستند. اطلاعات این افراد از طریق یکی از پیمانکاران فرعی این مراکز در معرض دسترسی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، در مورد بیمارستان فوچ، یک هکر احتمالا به محتوای برخی نامه‌های مربوط به یادآوری و مطالبه پرداخت بدهی دسترسی پیدا کرده است. این نامه‌ها علاوه بر اطلاعات شخصی، حاوی شماره فاکتور، تاریخ دریافت خدمات درمانی و مبالغ قابل پرداخت بوده‌اند.

سرقت اطلاعات بیمارستان فوچ همچنین از طریق شرکت Kiwee.care انجام شده است. این شرکت در زمینه وصول دوستانه مطالبات و مدیریت بدهی‌های پزشکی فعالیت می‌کند و برای چاپ و ارسال نامه‌های خود از خدمات مایلووا استفاده می‌کند.

به گزارش Cyberattaque.org، مراکز درمانی دیگری که با شرکت Kiwee.care همکاری دارند و این شرکت خدمات خود را به شمار زیادی از فعالان حوزه سلامت ارائه می‌دهد نیز احتمالا تحت تأثیر این حمله قرار گرفته‌اند.

سال گذشته نیز شرکت پست فرانسه هدف یک حمله سایبری قرار گرفت که هکر‌های طرفدار روسیه مسئولیت آن را بر عهده گرفتند. این حمله چند روز پیش از کریسمس، یعنی شلوغ‌ترین دوره کاری این شرکت، رخ داد.

این حمله سایبری یکی از بزرگ‌ترین حملات از این نوع در فرانسه به شمار می‌رود. در ماه‌های اخیر، حملات سایبری علیه شرکت‌ها و نهاد‌های دولتی در این کشور افزایش یافته است.

پیش از این نیز شرکت‌های دیگری هدف سرقت گسترده اطلاعات قرار گرفته بودند. از جمله شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت هزینه‌های درمانی، Almerys و Viamedis، که در سال ۲۰۲۴ هدف حمله قرار گرفتند. در این حمله اطلاعات بیش از ۳۳ میلیون فرانسوی به سرقت رفت.

اداره کاریابی فرانسه (France Travail) نیز در اوایل سال ۲۰۲۴ هدف حمله‌ای گسترده قرار گرفت که به افشای اطلاعات ۳۶.۸ میلیون کاربر منجر شد.

چند حمله که تابستان امسال علیه اداره مالیات فرانسه انجام شد نیز به سرقت اطلاعات نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر انجامید.

هفته گذشته نیز بانک کردیت موتوئل آرکئا اعلام کرد: هدف یک حمله سایبری قرار گرفته است که خسارت مالی ناشی از آن حدود ۱۰۰ میلیون یورو برآورد می‌شود.

به گفته کارشناسان و بر اساس چندین گزارش، فرانسه به دلیل جذابیت اقتصادی و همچنین مواضع بین‌المللی خود، به‌ویژه در ارتباط با جنگ اوکراین، یکی از کشور‌هایی است که بیش از دیگر کشور‌ها هدف حملات سایبری قرار می‌گیرد.

بر اساس آمار‌های منتشر شده از سوی کمیسیون ملی فناوری اطلاعات و آزادی‌های مدنی فرانسه (CNIL) در سال ۲۰۲۵، موارد نشت اطلاعات طی چند سال گذشته روندی افزایشی داشته است. فرانسه در سال ۲۰۲۴ بیش از ۵هزار و ۶۰۰ مورد نقض امنیت داده‌ها را ثبت کرد که نسبت به سال قبل از آن ۲۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.