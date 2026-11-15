نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، سامان، بن و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی از تکمیل زیرگذر‌ها و اصلاح محور‌های چهارخطه بخش مرکزی تا یک سال آینده خبر داد و گفت: پایان ۱۴۰۶، زمان اتمام شبکه فاضلاب روستایی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، احمد راستینه در جریان سفر به بخش مرکزی شهرستان شهرکرد و بازدید از روستا‌های شمس آباد، طاقانک و بهرام آباد، مهم‌ترین مصوبات و زمان‌بندی اجرای آنها را برای مردم تشریح کرد.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مشترک میان این شهر‌ها و روستاها، ساخت زیرگذر‌ها برای دسترسی مردم، اصلاح معابر و ورودی‌ها و جاده‌های دسترسی و محلی است، اظهار کرد: دو محور چهارخطه در بخش مرکزی و در محدوده این شهر‌ها و روستا‌ها اجرا شده است که برای این چهارخطه‌ها، تکمیل زیرگذر‌ها و دسترسی‌های محلی ضروری است.

وی افزود: بر همین اساس مصوب شد حداکثر ظرف یک سال نسبت به تکمیل این زیرگذرها، دسترسی‌های محلی و رفع موضوعات ایمنی راه و همچنین تأمین ایمنی محور‌های مواصلاتی اقدام شود.

راستینه، بازنگری طرح هادی و تأمین زمین مورد نیاز برای جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن را دومین مصوبه این بازدید عنوان کرد و گفت: قرار است در بازنگری طرح هادی روستاها، موضوع تأمین زمین برای این طرح‌ها مورد توجه ویژه قرار گیرد.

نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، سامان، بن و فرخشهر در بخش دیگری از سخنان خود به اجرا و تکمیل شبکه فاضلاب روستایی و اتصال آن به تصفیه‌خانه شهر اشاره کرد و گفت: مصوب شد حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۶ نسبت به تکمیل خط انتقال فاضلاب و شبکه فاضلاب روستایی در دستور کار قرار گیرد.