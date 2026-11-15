طرح آبرسانی روستای گنگرج‌کلای آمل با اجرای ۳.۵ کیلومتر خط انتقال، ۲ کیلومتر شبکه توزیع و احداث چهار مخزن ذخیره با ظرفیت مجموع ۶۴۰ مترمکعب در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، طرح آبرسانی روستای گنگرج‌کلای شهرستان آمل با اجرای خطوط انتقال و توزیع و احداث چهار مخزن ذخیره آب در حال اجراست.

سرهنگ سلیمان‌نژاد مسئول سازمان بسیج سازندگی مازندران با اشاره به اجرای این طرح گفت: تاکنون ۳.۵ کیلومتر خط انتقال آب و ۲ کیلومتر شبکه توزیع اجرا شده و چهار مخزن ذخیره با ظرفیت مجموع ۶۴۰ مترمکعب نیز احداث شده است.

وی افزود: این طرح با هدف توسعه زیرساخت‌های آبرسانی و بهبود تأمین آب شرب منطقه اجرا می‌شود و با تکمیل و بهره‌برداری از آن، زمینه تأمین و توزیع پایدار آب شرب در روستای گنگرج‌کلا فراهم خواهد شد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی مازندران گفت: این طرح با مشارکت سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا و شرکت آب و فاضلاب مازندران و در چارچوب فعالیت‌های قرارگاه محرومیت‌زدایی امام حسن مجتبی (ع) در حال اجراست.