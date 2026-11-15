برنامه‌های «نیستان» با بخش‌هایی از موسیقی ایرانی، «هفت‌اقلیم» با عنوان «جنگ، از میدان تا حافظه»، «فرهنگ‌شهر» با معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، جاذبه‌های تاریخی و گردشگری خراسان شمالی و «قرار هفته» با واکاوی زندگی و آثار زنده یاد استاد محمدحسن معیری (رهی)، از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «نیستان» از ۲۳ تا ۲۷ آبان‌، با پرونده‌ای متنوع از برنامک‌های تخصصی، مخاطبان موسیقی ایرانی را با واژه‌ها، دستگاه‌ها، مفاخر و نسل نو این هنر همراه می‌کند.

در برنامک نخست با عنوان «واژه در موسیقی»، حسین جلال‌زاده، مدرس و نوازنده پیانو و رهبر ارکستر، به پیوند میان زبان و موسیقی می‌پردازد. در برنامک دوم نیز موضوع «شناخت موسیقی دستگاهی ایران» با روایت زنده یاد محمدرضا لطفی، آهنگساز و نوازنده فقید تار و سه‌تار، تقدیم مخاطبان می‌شود.

همچنین بخش «نام‌ها و یادها» که به زادروز و درگذشت هنرمندان می‌پردازد، این بخش شنبه و سه‌شنبه پخش می‌شود و برنامک «مفاخر موسیقی ایران» یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه به معرفی حسین ملک، نوازنده سنتور و آهنگساز، اختصاص دارد. پخش اخبار حوزه موسیقی، بخش دیگری از این برنامه است.

در ادامه، برنامک «موسیقی و نسل نو» با حضور سبحان مهدی‌پور، خواننده، و امیرپوریا محمودی، مدیر هنری، به گفت‌و‌گو درباره مسیر پیش‌روی نسل تازه موسیقی کشور می‌پردازد و برنامک «تکنوازان رادیو» نیز دوشنبه ۲۵ آبان‌ پخش می‌شود.

برنامه «نیستان» به تهیه‌کنندگی یلدا احتشامی و کارشناسی و اجرای رضا مهدوی، از شنبه ۲۳ تا چهارشنبه ۲۷ آبان‌، هر شب ساعت۲۱ با این بخش‌های متنوع روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود.

برنامه زنده «هفت‌اقلیم» با پرونده‌ای ویژه با عنوان «جنگ، از میدان تا حافظه» میزبان مخاطبان می‌شود و تجربه جنگ را نه‌فقط در عرصه نبرد، بلکه در آیینه تاریخ، معماری، عکس، سینما و ادبیات واکاوی می‌کند.

این برنامه که شنبه تا چهارشنبه هر هفته به‌صورت زنده پخش می شود در هفته جاری، از ۲۳ تا ۲۷ آبان‌، به سراغ یکی از دشوارترین موضوعات تاریخ معاصر رفته است.

این برنامه در هفته پیش‌رو جنگ را از دریچه فرهنگ و هنر مورد توجه قرار داده و نشان دهد که جنگ چگونه پس از پایان نبرد نیز در ذهن و زبان جوامع ادامه می‌یابد.

بر همین اساس، عنوان کلی این هفته «جنگ؛ از میدان تا حافظه (روایت انسان، هنر و زندگی در سایه جنگ)» انتخاب شده است و هر روز یکی از لایه‌های این روایت را بررسی می‌کند، امروز «جنگ به‌مثابه فضا» به چگونگی حضور جنگ در فضا و معماری می‌پردازد و دوشنبه ۲۵ آبان «جنگ به‌مثابه تصویر» را به چگونگی دیده‌شدن و ثبت آن اختصاص می‌دهد.

در ادامه این پرونده، سه‌شنبه ۲۶ آبان نوبت به «جنگ به‌مثابه درام» می‌رسد تا بررسی شود که جنگ چگونه به درام و تصویر سینمایی تبدیل می‌شود و چهارشنبه ۲۷ آبان، برنامه با نگاهی تحلیلی، جنگ را به‌مثابه یک مسئله برای اندیشیدن و نقد کردن مطرح می‌کند و از مسئولیت هنر در مواجهه با آن می‌پرسد.

برنامه «هفت‌اقلیم» به نویسندگی و تهیه‌کنندگی ملیحه صادق‌کاظمی، اجرای مهدی محمدیان و بازیگری منصور اسکندری در بخش «استاد حاشیه»، شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت ۲۰ زنده روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود.

«فرهنگ‌شهر» در جدیدترین سفر استانی خود، از یکشنبه تا چهارشنبه، ۲۴ تا ۲۷ آبان‌ از ساعت ۱۸ تا ۱۹، مهمان فرهنگ و هنر اصیل استان خراسان شمالی است.

این برنامه ترکیبی و جذاب که با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، آداب‌ورسوم، جاذبه‌های تاریخی و گردشگری مناطق مختلف کشور روی آنتن می‌رود، در این دوره میزبان شنوندگان از خطه سرسبز خراسان شمالی است و شهر‌ها و روستا‌های دیدنی این استان نظیر اسفراین، رویین، سملقان، اسپاخو، شیروان، گلیان، راز و جرگلان و دویدوخ را به شکلی شنیدنی روایت می‌کند.

«فرهنگ‌شهر» تلاشی است برای اینکه شنوندگان رادیو فرهنگ سفری رادیویی، صمیمانه و فرهنگی به دل تاریخ و هویت مناطق مختلف ایران داشته باشند و با آیین‌ها، صنایع دستی و ویژگی‌های بومی این خطه بیشتر آشنا شوند.

این برنامه به‌صورت هم‌زمان از رادیو فرهنگ روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز و صدای خراسان شمالی (رادیو اترک) پخش می‌شود تا مخاطبان در سراسر کشور و استان خراسان شمالی از این گشت و گذار شنیدنی بهره‌مند شوند.

برنامه «قرار هفته» رادیو فرهنگ در بیست‌وپنجمین قسمت خود، با روایت «بابا زمان» به واکاوی زندگی و آثار زنده یاد استاد محمدحسن معیری (رهی) می‌پردازد تا نسل امروز با ابعاد مختلف هنر این شاعر و ترانه‌سرای برجسته آشنا شود.

برنامه «قرار هفته» این بار با سوار شدن بر قطار زمان، مخاطبان را به روزگاری می‌برد که رادیو پنجره‌ای روشن رو به شعر و موسیقی اصیل ایرانی بود. در این بخش، ابعاد گوناگون زندگی استاد «رهی معیری» متخلص به رهی، از تولد در اردیبهشت ۱۲۸۸ در تهران تا نقش‌آفرینی ماندگار او در عرصه شعر و ترانه بررسی می‌شود.

راوی برنامه، «بابا زمان»، با اشاره به تسلط رهی بر نغمه‌ها و موسیقی، پیوند عمیق او با آهنگسازان نامدار تاریخ موسیقی ایران نظیر مرتضی محجوبی، روح‌الله خالقی و علی تجویدی را یادآور می‌شود، پیوندی که به خلق آثار جاودانه‌ای همچون تصنیف «کاروان» با صدای غلامحسین بنان انجامید. نخستین تجربه جدی ترانه‌سرایی او نیز با قطعه خاطره‌انگیز «شد خزان» بر روی آهنگی از جواد بدیع‌زاده شکل گرفت.

در ادامه، مجموعه غزل «سایه عمر» به عنوان بازتابی از عشق، دلتنگی و گذر عمر در شعر رهی معرفی می‌شود، شعری که با وجود نزدیکی به سنت سعدی و حافظ، صدایی مستقل و بی‌پیرایه داشت. همچنین بخش پایانی این روایت به همکاری ارزشمند رهی معیری با برنامه فاخر «گل‌های رنگارنگ» در رادیو و عهده‌دار شدن سرپرستی آن اختصاص دارد.

استاد رهی معیری در ۲۴ آبان ۱۳۴۷ چشم از جهان فروبست و در آرامگاه ظهیرالدوله آرام گرفت. علاقه‌مندان می‌توانند روایت‌های شنیدنی و معرفی چهره‌های ماندگار ادب و هنر را در برنامه «قرار هفته»، روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتزدر فواصل پخش برنامه‌ها از رادیو فرهنگ پیگیری کنند.